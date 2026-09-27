Un rapport espagnol a fait l'éloge du jeune joueur du Zamalek qui a brillé face au Barça, lors de la Coupe du monde des clubs de handball qui se déroule au Caire.

Le Barça a signé une victoire importante face au Zamalek sur le score de 39-29, se qualifiant ainsi pour la finale de la Coupe du monde des clubs disputée en Égypte, où il jouera le titre jeudi prochain contre les Füchse Berlin ou One Veszprém, qui s'affronteront aujourd'hui pour le billet qualificatif dans le second groupe.

Le journal « Mundo Deportivo » a écrit qu'au-delà de la victoire, le match contre le Zamalek a révélé une nouvelle star en devenir, l'arrière droit Youssef Ahmed, qui a joué à 17 ans face au champion en titre de la Ligue des champions d'Europe avec une audace et une précision dignes d'un grand joueur : meilleur buteur de son équipe avec huit buts sur 10 tirs, et des choix très intéressants pour quelqu'un de cet âge.









Ahmed, avec sa taille d'1,87 mètre, a été sans conteste le joueur le plus dangereux du Zamalek. Et bien qu'ils soient différents, sa constitution physique, ses mouvements, son attitude et sa détermination rappellent fortement Marcus Fis, le jeune talent espagnol de 19 ans que le Barça a recruté pour remplacer Dika Mem, qui rejoindra les Füchse Berlin en 2027.

Outre son agilité et sa vitesse, Ahmed a livré une prestation défensive remarquable, un atout extrêmement précieux chez un joueur offensif comme lui.