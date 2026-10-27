



Le classement final du Ballon d'Or 2026 a suscité une vive polémique, après avoir réservé des surprises dans le positionnement de plusieurs des plus grandes stars du football, malgré le sacre de l'Anglais Harry Kane, au terme d'une compétition décrite comme l'une des plus relevées de ces dernières années.

Le journal espagnol « As » a mis en lumière les noms qui n'ont pas obtenu le classement attendu, à commencer par l'Anglais Jude Bellingham, la star du Real Madrid, qui a dû se contenter de la 11e place, aux côtés du Portugais Vitinha, joueur du Paris Saint-Germain, et de l'Espagnol Pau Cubarsí, défenseur du Barça, respectivement classés aux 14e et 12e places.

Bellingham hors du top 10

L'absence de Bellingham de la liste des dix meilleurs joueurs a été l'une des grandes surprises du vote, lui qui a terminé à la 11e place, malgré les performances qu'il a livrées avec le Real Madrid et son éclat lors de la Coupe du monde, où il a inscrit 7 buts.

Le journal a estimé que la star de la Maison Blanche méritait une meilleure place, au vu de ses prestations durant le tournoi, considérant que le résultat n'a pas reflété les attentes qui l'entouraient avant l'annonce du classement.

Vitinha recule à la 14e place

De son côté, le Portugais Vitinha, joueur du Paris Saint-Germain, a occupé la 14e place, malgré son rôle marquant dans les succès du club français, au premier rang desquels le sacre en Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive.

Vitinha avait occupé la troisième place lors de l'édition précédente, après avoir inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, tandis qu'il a terminé la dernière saison avec 7 buts et 10 passes décisives, des chiffres proches de son bilan antérieur.

Le journal a souligné que le parcours de la sélection du Portugal lors de la Coupe du monde a peut-être pesé dans l'appréciation des votants, éloignant le joueur des places de tête, bien qu'il demeure l'un des éléments essentiels de l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique.

Cubarsí

Les surprises ont également concerné l'Espagnol Pau Cubarsí, défenseur du Barça, qui a occupé la 12e place, sortant ainsi du top 10, malgré la saison qu'il a réalisée avec le club catalan et la sélection espagnole.

Son classement a provoqué un débat parmi les supporters sur les réseaux sociaux, des fans estimant que les performances du jeune défenseur durant la saison 2025-2026 méritaient une plus grande reconnaissance, notamment au vu de son rôle dans les formations du Barça et de sa sélection nationale.

Fabián dixième, et Kvara hors du top 5

La dixième place obtenue par l'Espagnol Fabián Ruiz a elle aussi soulevé des interrogations quant à la reconnaissance de ses performances, lui qui a contribué aux sacres du Paris Saint-Germain et qui figurait parmi les joueurs ayant cumulé de grands titres avec le club et la sélection au cours de la saison.

Le classement du Français Ousmane Dembélé, arrivé septième, et du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, sixième, n'était pas non plus étranger à la polémique, le journal estimant que ce dernier méritait une meilleure place, au vu de ses prestations et de son rôle dans le parcours européen du Paris Saint-Germain.

Le rapport a ajouté que le Paris Saint-Germain, malgré sa forte présence dans la liste des nommés, n'a pas vu ses joueurs obtenir la reconnaissance attendue dans le classement final, soulignant que le club était le plus représenté parmi les trente nommés, Ferran Torres compris dans les noms cités.

Olise dauphin, et l'éviction de Raphinha fait débat

Les surprises se sont étendues à la neuvième place, occupée par le Français Michael Olise, derrière le Norvégien Erling Haaland (huitième), malgré la saison aboutie réalisée par Olise avec le Bayern Munich.

La présence de noms tels que Sadio Mané et Kenou, face à l'absence de joueurs marquants comme Raphinha, Pedri, Warren Zaïre-Emery, Mikel Oyarzabal et Unai Simón, a également soulevé des interrogations sur les critères du vote.

L'éviction du Brésilien Raphinha, la star du Barça, a été l'un des points majeurs sur lesquels le rapport s'est attardé, au vu de la saison remarquable qu'il a livrée et de ce que des observateurs ont considéré comme un écart entre ses performances et le classement final des nommés



