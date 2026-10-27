



Le classement final du Ballon d'Or 2026 a suscité une vive polémique, après avoir réservé des surprises dans le classement de plusieurs des plus grandes stars du football, malgré le sacre de l'Anglais Harry Kane, dans une compétition décrite comme l'une des plus relevées de ces dernières années.

Le quotidien espagnol « AS » a mis en lumière les noms qui n'ont pas obtenu le classement attendu, à commencer par l'Anglais Jude Bellingham, la star du Real Madrid, qui s'est contenté de la 11e place, aux côtés du Portugais Vitinha, joueur du Paris Saint-Germain, et de l'Espagnol Pau Cubarsí, défenseur du Barça, qui ont respectivement terminé aux 14e et 12e places.

Bellingham hors du top 10

L'absence de Bellingham de la liste des 10 meilleurs joueurs a constitué l'une des plus grandes surprises du vote, après qu'il a terminé à la 11e place, malgré le niveau qu'il a affiché avec le Real Madrid et sa belle performance en Coupe du monde, où il a inscrit 7 buts.

Le journal a estimé que la star de la Maison Blanche méritait une meilleure place, au vu de ses prestations durant le tournoi, considérant que le résultat n'a pas reflété les attentes qui l'entouraient avant l'annonce du classement.

Vitinha rétrograde à la 14e place

De son côté, le Portugais Vitinha, joueur du Paris Saint-Germain, a occupé la 14e place, malgré son rôle majeur dans les succès du club français, au premier rang desquels le sacre en Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive.

Vitinha avait occupé la troisième place lors de la précédente édition, après avoir inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, tandis qu'il a terminé la dernière saison avec 7 buts et 10 passes décisives, des chiffres proches de son bilan précédent.

Le journal a souligné que la performance de la sélection du Portugal en Coupe du monde a peut-être influencé l'évaluation des votants, éloignant ainsi le joueur des premières places, bien qu'il demeure l'un des éléments essentiels de l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique.

Cubarsí

Les surprises ont également concerné l'Espagnol Pau Cubarsí, défenseur du Barça, qui a occupé la 12e place, sortant ainsi du top 10, malgré la saison qu'il a réalisée avec l'équipe catalane et la sélection espagnole.

Son classement a provoqué un débat parmi les supporters sur les réseaux sociaux, des fans estimant que la performance du jeune défenseur au cours de la saison 2025-2026 méritait une plus grande reconnaissance, notamment au regard de son rôle au sein des formations du Barça et de la sélection de son pays.

Fabián dixième, et Kvara hors du top 5

La dixième place obtenue par l'Espagnol Fabián Ruiz a également soulevé des interrogations quant à la reconnaissance de ses accomplissements, lui qui a contribué aux sacres du Paris Saint-Germain et qui figurait parmi les joueurs ayant cumulé de grands titres avec le club et la sélection au cours de la saison.

Le classement du Français Ousmane Dembélé, septième, et du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, sixième, n'a pas échappé à la polémique, le journal estimant que ce dernier méritait une meilleure place, au vu de son niveau et de son rôle dans le parcours européen du Paris Saint-Germain.

Le rapport a ajouté que le Paris Saint-Germain, malgré sa forte présence dans la liste des nommés, n'a pas vu ses joueurs obtenir la reconnaissance attendue dans le classement final, soulignant que le club était le plus représenté parmi les trente nommés, en comptant Ferran Torres parmi les noms cités.

Olise neuvième, et l'éviction de Raphinha fait débat

Les surprises se sont étendues à la neuvième place, occupée par le Français Michael Olise, derrière le Norvégien Erling Haaland (huitième), malgré la belle saison réalisée par Olise avec le Bayern Munich.

La présence de noms tels que Sadio Mané et Cucurella dans la liste, face à l'absence de joueurs de premier plan comme Raphinha, Pedri, Warren Zaïre-Emery, Mikel Oyarzabal et Unai Simón, a également soulevé des interrogations sur les critères de vote.

L'éviction du Brésilien Raphinha, la star du Barça, a constitué l'un des points marquants sur lesquels le rapport s'est attardé, au vu de la saison remarquable qu'il a réalisée et de ce que des observateurs ont considéré comme un écart entre sa performance et le classement final des nommés



