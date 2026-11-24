Comment regarder Muharraq-Arkadag avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 25 nov. 2026 - 11:00

Muharraq reçoit Arkadag dans le groupe B de la Ligue des champions de l’AFC 2. Les deux équipes cherchent à consolider leur position au classement. Le lieu et l’heure du coup d’envoi restent à confirmer.

Muharraq reste sur une série difficile dans la compétition. Le club s’est incliné 3-0 face à Al-Jazira le 4 novembre, puis 4-2 contre le même adversaire le 28 octobre, encaissant sept buts lors de ces deux rencontres.

Les résultats sont meilleurs sur la scène nationale. Muharraq a battu Sitra 4-0 en 1. Division le 1er novembre et a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Arkadag arrive avec des résultats plus solides en Asie. Le club a battu Gol Gohar 1-0 le 4 novembre et fait match nul 0-0 contre ce même adversaire le 28 octobre, sans encaisser de but lors de ces deux rencontres consécutives.

Les visiteurs occupent actuellement la deuxième place du groupe B, juste devant Muharraq, troisième. Arkadag a également remporté le match aller 1-0 le 15 septembre.

Muharraq voudra prendre sa revanche à domicile, tandis qu’Arkadag cherchera à conserver sa place parmi les deux premiers.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, les moyens de suivre le match et ce qu’il faut en attendre.

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