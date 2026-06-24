Müller et Mbappé en tête, un nouveau nom fait son entrée dans la liste des « jeunes prodiges » du Mondial

Johan Manzambi n’est plus un simple numéro sur la liste de la sélection suisse : le jeune attaquant est désormais sur toutes les lèvres de la Coupe du monde. Son nom figure désormais aux côtés de deux légendes de la compétition, Kylian Mbappé et Thomas Müller.

Un unique but, inscrit face au Canada, a suffi pour que le jeune attaquant suisse fasse son entrée dans la liste des « jeunes talents » du tournoi.

Lors de la 3ᵉ journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, son deuxième but contre le Canada a offert les trois points à la Suisse et lui a ouvert les portes de l’histoire.

D’après les données du site français « Stats Foot », Manzambi intègre le club très fermé des meilleurs buteurs mondiaux avant 21 ans depuis 2000, avec trois réalisations au compteur, bon pour la troisième place.

Le classement est mené par l’Allemand Thomas Müller, auteur de 5 buts en 2010, suivi par le prodige français Kylian Mbappé, crédité de 4 réalisations en 2018 à seulement 19 ans.

Le classement des jeunes buteurs en Coupe du monde depuis 2000 avant l’âge de 21 ans est donc le suivant : Thomas Müller (5 buts), Kylian Mbappé (4) et Johan Manzambi (3).

Avec son but contre le Canada, Manzambi ne se contente pas d’inscrire son nom dans la liste des buteurs : il se lance aussi à la poursuite de l’héritage de Mbappé et de Müller.