MU - PSG - Peiné par l'absence de Neymar, De Gea assure que MU va se battre "pour aller jusqu'en finale" de la C1

David De Gea a l'ambition de disputer finale de la Ligue des champions avec Manchester United. Pour cela, il faudra éliminer le PSG.

Manchester United est dans une dynamique positive confirmée par sa dernière victoire obtenu contre Fulham, samedi (0-3).

Au contraire de son ancien partenaire Marouane Fellaini, David De Gea a assuré au micro de Téléfoot que le PSG était favori pour la confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le match aller qui se disputera mardi à Old Trafford (21h00).

L'impact de Solskjaer : "Tout le monde se sent bien avec lui (Solskjaer). Il veut que nous profitions sur le terrain, que nous soyons nous-mêmes. C'est ce qu'on est en train de réaliser."

"Ce sera un huitième de finale très intense, un grand match à jouer contre une équipe qui a des individualités exceptionnelles. Ce sont eux les favoris, mais on est très motivés à l'idée de gagner."

L'absence de Neymar : "Ca me fait de la peine qu'il (Neymar) ne soit pas là, qu'un tel joueur ne puisse pas jouer cette rencontre. C'est dommage pour lui et pour le public qui veut du spectacle.

Ce sera très serré et j'espère que les détails pencheront en notre faveur."

L'ambition de Manchester United : "On a une équipe pour gagner quelque chose, avec des joueurs jeunes mais qui ont beaucoup de talent et d'expérience, à l'image de Paul (Pogba). On se battra pour aller jusqu'en finale, mais il faut d'abord éliminer le PSG. Après, on verra."