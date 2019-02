MU-PSG, Marouane Fellaini : "Manchester est favori"

Marouane Fellaini, qui a quitté Manchester United pour la Chine cet hiver, indique que les Red Devils seront favoris contre le PSG.

Mardi (21h), Manchester United va recevoir le Paris Saint-Germain à Old Trafford en 8e de finale aller de la Ligue des champions. En pleine forme depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils seraient favoris, à en croire Marouane Fellaini, qui a quitté le club cet hiver.

"Je pense que Manchester est favori, au vu de la confiance qu'ils ont et la manière dont ils jouent. Manchester a l'avantage, mais c'est un match de foot et on ne sait jamais qui va gagner", a annoncé le Belge dans Téléfoot ce dimanche matin.

Recruté par le Shandong Luneng, en Chine, il est également revenu sur son récent transfert. Et a expliqué les raisons de son départ. "C'était le bon moment pour partir. Je voulais un nouveau challenge, une nouvelle aventure, et le moment était arrivé", a-t-il déclaré.