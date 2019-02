MU-PSG : l'heure pour Mbappé de jouer les héros

Le véritable danger du PSG contre United viendra de Kylian Mbappé. L'attaquant porte inévitablement une grosse responsabilité sur ses épaules.

Ils sont tombés l'un après l'autre : d’abord Neymar en Coupe de France face à Strasbourg le 23 janvier dernier, puis Cavani en Ligue 1, face à Bordeaux samedi dernier. De la fameuse MCN, il n’en reste plus qu’un : Kylian Mbappé. Petit à petit, le poids de la responsabilité s’est alourdi sur les épaules du jeune joueur, même si Thomas Tuchel ne veut pas lui infliger cela : “On ne peut pas mettre de pression sur Mbappé. Il est Kylian Mbappé, ce n'est pas son travail de remplacer Neymar et Cavani mais d'être Mbappé. Il doit jouer librement, avec confiance et je veux qu'on soit capable de l'aider avec de bonnes passes et à mon avis il doit jouer avec un bon état d'esprit. Il est ici pour grandir et c'est exactement le moment de bien le faire”.

Plutôt décevant avec le PSG lors des grands matches, le natif de Bondy a un statut à protéger, surtout en Angleterre après sa démonstration contre Manchester City lorsqu’il portait encore le maillot de Monaco, ou bien encore depuis la Coupe du Monde 2018. Positionné avant-centre en l’absence d’El Matador, il sera le réel danger parmi les hommes de Tuchel, celui qui devra faire la différence.

Les matches à l'extérieur, un terrain de jeu pour Mbappé

Mais pas facile sans ses deux acolytes. Parce que la MCN fonctionne réellement à trois, comme le prouvent les statistiques : sur les 43 buts inscrits par le champion du monde pour le PSG, 15 d’entre eux l'ont été sur des passes décisives de Cavani ou Neymar. Il a aussi à son actif 28 passes décisives dont 19 qui ont été des caviars pour l’Uruguayen ou le Brésilien. Épaulé par deux autres atouts offensifs, Di Maria et Draxler, c’est une autre mécanique qu’il faut appréhender, le plus rapidement possible. L’Argentin, qui revient sur la pelouse de son ancien club, aura sûrement une motivation supplémentaire, qui devra profiter au meilleur buteur du championnat français.

Old Trafford, un joyau qui saura peut-être mettre en valeur les qualités de Mbappé, qui nage à contre-courant de ses coéquipiers : si le PSG a du mal à trouver ses marques à l’extérieur, l’ancien monégasque lui, se délecte de marquer dans d’autres stades que le Parc des Princes. En effet, 69% des buts du Parisien en Ligue des Champions ont été inscrits en déplacement (9/13), soit le meilleur ratio pour un joueur ayant marqué plus de 10 buts dans la compétition.

Devant une défense mancunienne qui semble être le plus gros point faible des hôtes, l’attaquant pourrait refaire briller le numéro 7 au Théâtre des Rêves, grâce à sa vitesse qu’Ole Gunnar Solskjaer a pu apprécier lors de sa visite à Lyon, lors de la défaite des Parisiens : "C'est intéressant de les voir autrement qu'à la télévision. On voit les espaces, on apprécie la vitesse de Mbappé par exemple", s’est-il exclamé en conférence de presse. La question est de savoir comment il va réussir à gérer cette pression.