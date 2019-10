MT Tottenham 1-2 Bayern - Les Bavarois renversent les Spurs

Tottenham avait ouvert le score dès la 12ème minute de jeu face au Bayern, qui a ensuite inscrit deux buts pour parvenir à mener à la pause (1-2).

Le 18 septembre, avait débuté son parcours en avec un match nul (2-2) concédé sur le terrain de l' , tandis que dans le même temps, le surclassait l'Etoile Rouge de Belgrade (3-0).

Ainsi, Tottenham avait grand besoin d'une victoire ce mardi soir face aux partenaires du Français Kingsley Coman, si le club anglais espérait lutter pour la première place du groupe. De plus, les hommes de Mauricio Pochettino espéraient sa rassurer, eux qui n'ont remporté qu'un seul match sur leurs quatre dernières sorties.

Les Spurs se libérent, pendant trois minutes...

Dans un match d'ores et déjà capital, donc, c'est sont justement les Spurs qui ont ouvert le score devant leurs supporters, grâce à un but inscirt par Son à la 12ème minute, le Coréen ayant été servi par un autre français en la personne de Moussa Sissoko (1-0, 12e).



Mais l'avantage au score a été de courte durée pour les locaux, puisque les Allemands ont égalisé seulement 3 minutes plus tard, par l'intermédiaire de Joshua Kimmich, qui remettait les compteurs à égalité en trompant Hugo Lloris du pied droit (1-1, 15e). Tout restait à faire, donc. Et la suite n'allait pas être plus glorieuse pour les locaux. Après avoir égalisé, le Bayern s'offrait même le luxe de rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score, sur une réalisation de l'inévitable Robert Lewandowski (1-2, 45e).