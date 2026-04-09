L’ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a répondu fermement aux accusations prétendant que l’institution aurait pris parti pour le Maroc au détriment du Sénégal, dans l’affaire célèbre qui agite actuellement l’actualité.

Plus de trois semaines après la décision de la Commission d’appel de la CAF d’attribuer administrativement au Maroc le titre de la Coupe d’Afrique des nations 2025, malgré la victoire du Sénégal sur le terrain deux mois plus tôt, les tensions restent vives, d’autant plus que l’affaire a été portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Lors d’un entretien accordé à la chaîne France 24, Mosengo-Omba, qui a démissionné de ses fonctions le 29 mars dernier, s’est emporté en réponse à une question sur les allégations selon lesquelles la CAF favoriserait le Maroc ou subirait son influence.

Le responsable helvético-congolais ne s’est pas contenté de nier ces accusations : il les a qualifiées de graves et dénuées de toute preuve, estimant qu’elles ne sont que le fruit d’un sentiment de frustration.

Il a déclaré : « Les émotions ont pris le dessus sur tout. Le président (Patrice) Motsepe et moi, nous n’étions même pas présents (au moment où la Commission d’appel a pris sa décision). Si la décision ne vous plaît pas, faites appel. »

Il a ajouté : « Que celui qui prétend qu’une partie contrôle la CAF apporte des preuves. Il n’est pas juste de lancer de telles accusations sans fondement et de dire que la CAF a pris parti — sur quelle base ? »

Son départ de la CAF est-il lié à l’affaire de la finale de la CAN ?

Mosengo-Omba a refusé d’être considéré comme un « bouc émissaire », affirmant que son départ de ses fonctions, après les derniers événements, relevait de sa volonté personnelle, motivée par le désir de vivre de nouvelles expériences.

Il a précisé qu’il envisageait de partir avant cela, mais qu’il avait préféré rester pour participer à l’organisation de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations, qu’il a qualifiée « d’exceptionnelle » en termes d’audiences et de revenus financiers, saluant indirectement le pays hôte, le Maroc.

Il a ajouté : « J’ai passé cinq ans en tant que secrétaire général de la CAF, et le moment était venu de tourner la page. C’est la fin d’une étape. J’y pensais déjà auparavant, mais je voulais vivre cette magnifique édition de la Coupe d’Afrique des nations, qui a battu tous les records en matière de suivi et de recettes. »

Malgré ces déclarations, le récit de Mosengo-Omba contredit ce qui se murmure en coulisses, certaines informations évoquant qu’il aurait fait l’objet de critiques virulentes, en plus d’avoir dépassé l’âge légal maximal depuis octobre dernier.

À lire aussi :

« Le plus beau cadeau »… Motsepe répond aux demandes du gouvernement sénégalais d’ouvrir une enquête sur la corruption au sein de la CAF

Hakimi : Je ne suis pas fier de l’incident de la serviette… et je suis frustré malgré la victoire contre Liverpool

Arbeloa à propos des plaintes du Barça concernant l’arbitrage : je ne changerai pas d’avis

Arbeloa : j’ai besoin de joueurs qui veulent briller chaque jour… et les sifflets contre Vinicius sont naturels