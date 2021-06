Moussa Sissoko : "J’assume ce rôle de modèle ou d’exemple"

Avec 67 sélections au compteur, Moussa Sissoko dispose d'une certaine expérience chez les Bleus et souhaite en faire profiter les plus jeunes.

Avec 67 sélections à son actif, Moussa Sissoko fait figure de cadre en Équipe de France. De retour chez les Bleus après avoir été absent de la Coupe du Monde 2018, le milieu de terrain de Tottenham savoure, lui qui avait été particulièrement à son aise il y a cinq ans, lors de l'Euro 2016. Cette année, il entend apporter son expérience.

"C’est vrai que je suis un ancien ! Depuis que je suis là, j’ai vu passer beaucoup de joueurs. Mais je me sens toujours très bien dans ce collectif. Je suis respecté par tout le monde. J’essaye de donner des conseils aux plus jeunes, de les encourager, de les booster ou d’apaiser les esprits quand ça va mal", a-t-il expliqué lors d’un entretien à So Foot.

"C’est toujours bien d’avoir une personne expérimentée"

"Le dernier exemple en date, c’est Jules Koundé. Au moment où il s’apprêtait à entrer en jeu contre le Pays de Galles, je suis allé le voir pour lui dire de jouer libéré, sans complexe", a ensuite expliqué Moussa Sissoko, lui aussi entré en cours de rencontre face aux partenaires de Gareth Bale, à Nice (3-0). Un rôle qu'il prend vraiment à coeur.

"J’essaye de faire ce lien. J’assume ce rôle de modèle ou d’exemple. C’est toujours bien d’avoir une personne expérimentée, avec un peu plus de recul sur les choses. Donc si je peux aider l’équipe à ce niveau-là, ça ne peut être que positif", a enfin analysé Moussa Sissoko, qui est très apprécié par son sélectionneur, Didier Deschamps.

Avec la possibilité de faire appel à 26 joueurs, faire venir des joueurs de ce profil est plus facile que dans le cadre des listes de 23. Si l'on ne connaît pas la hiérarchie imposée au milieu de terrain, il y a fort à parier que le puissant milieu de terrain des Spurs en a profité pour être de l'aventure Euro 2020. Et il ne va pas s'en plaindre !