Mousa Dembele explique son départ de Tottenham pour Guangzhou

Le milieu de terrain belge a quitté les Spurs lors du mercato hivernal afin de rejoindre la Chine et le club de Guangzhou R&F.

À la surprise générale, Mousa Dembélé, du haut de ses 250 matches avec les Spurs et ses six ans et demi de bons et loyaux services, a quitté le club londonien cet hiver contre 11 millions d'euros pour rejoindre Guanghzou R & F. Dans une interview accordée à la chaîne du club, des propos relayés par Sky Sports, le milieu de terrain belge, qui était en fin de contrat à l'été 2019, a expliqué son départ de Tottenham pour rejoindre la Chine lors du mercato hivernal.

"Je suis un homme social, je pense. Je ne suis pas trop sérieux. Je n'aime pas être trop sérieux. Je pense qu'en dehors du terrain, je peux rire avec tout le monde. J'aime me voir ouvert d'esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais venir en Chine. Je voulais voir quelque chose de différent. Je voulais vivre une expérience différente dans la vie. J'ai déjà entendu dire qu'il y avait de la bonne nourriture à Guangzhou. Je vais l'essayer beaucoup. Je pense que ma famille va en profiter aussi ici", a expliqué l'ancien de Tottenham.

Dembélé veut maitriser le Chinois

Mousa Dembélé est content de son adaptation et espère apprendre la langue assez rapidement : "Je me sens bien, tout le monde est très accueillant. C’est une chose très importante si vous êtes nouveau dans un club, les gens essaient de vous mettre très à l’aise dès le début. Je pense que tout le monde le fait et que c'est un sentiment agréable pour moi, cela facilitera l'adaptation et le sentiment de se sentir chez soi le plus rapidement possible".

"J'ai une petite application sur mon téléphone que j'examine et tente de comprendre certains mots. J'espère connaître déjà quelques mots dans six mois. Je pense connaître certains mots. Il y a 'ni hao', 'ni hao' est correct. J'aime le fait qu'il y ait beaucoup de blagues sur le terrain, mais quand c'est sérieux, c'est sérieux, tout le monde est sérieux. Entre tout, les exercices, les gens, les blagues, c'est ce que j'aime aussi", a ajouté le Belge.

Mousa Dembélé n'est pas dépaysé et ne voit pas beaucoup de différences dans le vestiaire avec l'ambiance chez les Spurs : "Les blagues et tout est semblable à Tottenham. L’atmosphère du groupe est très comparable à celle de Tottenham. J’aime ça parce qu’à Tottenham, c’était un bon groupe, tout le monde était très bon ensemble. Je pense qu'ici, tous les joueurs ont une bonne mentalité, je pense".