Mourinho zen ? "Je contrôle mes émotions désormais"

José Mourinho, dont l'équipe des Spurs peut prendre la tête de la Premier League ce week-end, dit avoir appris à garder ses émotions sous contrôle.

"Je n'ai pas perdu ma passion". S'il promet d'être plus modéré dans ses propos et ses emportements, Mourinho affirme avoir toujours la niaque, en conférence de presse.

Le Portugais, trois fois champion de et double vainqueur de la , a la réputation de "grande gueule" du foot depuis qu'il a débuté à Porto il y a près de 20 ans.

Le Portugais - désormais en charge des Spurs - a été impliqué dans divers échanges houleux avec des adversaires, des officiels, les médias et même son propre staff et ses joueurs.

Mais Mourinho, qui s'est lancé cette semaine dans une défense acharnée de Harry Kane face aux médias anglais, affirme qu'il est maintenant un homme nouveau. «Je n'ai pas perdu ma passion», a-t-il expliqué. "Mais je suis plus expérimenté et j'ai plus de contrôle émotionnel."

Troisième de Premier League avec les Spurs, Mourinho apprécie le classement actuel du championnat anglais.

"C'est bien. Nous n'allons pas cacher que nous regardont toujours le classement et où nous sommes dessus", a-t-il déclaré.

«Si vous regardez avec des yeux cliniques et cyniques, vous voyez que [le sommet de la ligue] ne signifie pas grand-chose, la ligue est si compacte. Mais le regarder et voir que vous êtes troisième ou deuxième ou quatrième ou premier fait une différence."