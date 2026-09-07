Mourinho : vous saurez demain ce que je veux dire par « naïveté », et j'attends une réponse des responsables de la Liga

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a déclaré que la rencontre face à son hôte, l'Inter Milan, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, prévue demain mardi au stade Santiago-Bernabéu, revêtait un caractère émotionnel pour lui, mais que cet aspect ne serait pas présent durant le match.

Interrogé sur le caractère émotionnel du match, alors qu'il affrontera son ancien club avec lequel il a remporté le triplé historique, Mourinho a déclaré lors de la conférence de presse de présentation de la rencontre : « Après le match, oui. Mais pendant le match, non. Pendant le match, c'est juste un autre match. »

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Au sujet de ses propos qualifiant les joueurs du Real Madrid de « naïfs » après la défaite face au Real Betis en Liga, en référence, à l'époque, au fait qu'ils n'avaient pas montré aux arbitres qu'ils avaient été tirés ou frappés, comme l'avaient fait les joueurs du club andalou selon Mourinho, l'entraîneur portugais a insisté sur le fait que ce mot n'était pas une critique.

Il a précisé : « Cela relève aussi de l'aspect culturel. Mon mot "naïf" a peut-être été compris comme quelque chose de négatif, mais je ne l'ai pas dit à titre de critique, je décrivais la réalité telle qu'elle est. Et demain, vous comprendrez bien ce que je voulais dire. Vous le comprendrez très facilement. »

« Je veux une réponse des responsables »

En réponse à la demande d'un journaliste souhaitant une clarification de ces propos, Mourinho a déclaré : « Je ne veux pas parler des critères d'arbitrage. Excuse-moi, car je vais éluder ta question, mais je vais répondre d'une autre manière. »

Il a poursuivi : « Puisque cette question ne m'a pas été posée, je le dis maintenant : nous avons perdu face au Betis parce que nous n'avons pas transformé notre production offensive en buts. Point final. Mais le penalty… pourquoi n'a-t-il pas été rejoué ? Est-ce parce que la technologie vidéo VAR ne connaît pas les règles du jeu… ou parce qu'elle ne l'a pas voulu ? C'est une question à laquelle j'aimerais que les responsables répondent. »

Il a ajouté : « Pourquoi ? Si le VAR n'a pas demandé que le penalty soit rejoué parce qu'il ne connaît pas les règles, alors il doit partir et laisser la mission à d'autres. Et s'il n'a pas demandé qu'il soit rejoué parce qu'il ne le voulait pas, c'est encore pire. Puis il y a pire encore : s'il ne connaissait pas la règle, pourquoi n'a-t-il pas appelé l'arbitre à l'écran de visionnage ? C'est un peu étrange. »

L'entraîneur du Real a poursuivi : « Je veux aller dans le sens de la bonne foi, et supposer qu'il ne savait pas que le joueur se trouvait dans la surface de réparation. Je préfère interpréter les choses de cette manière. Mais si c'est là la raison, ce n'est pas à l'arbitre de prendre la décision, mais bien au VAR de le faire. Car dans quelques semaines ou quelques mois, si une situation similaire se produit, le penalty sera rejoué. »

Mourinho a insisté sur le fait que sa protestation ne signifiait pas qu'il attribuait au penalty la responsabilité de la défaite du Real Madrid, déclarant : « Et je tiens à préciser que nous n'avons pas perdu à cause de cette action, car nous aurions peut-être manqué le penalty même s'il avait été rejoué. Mais en tant qu'entraîneur du Real Madrid, et en tant que personne qui travaille dans le football, j'aimerais savoir pourquoi le penalty n'a pas été rejoué. Je veux que les responsables me répondent à ce sujet. »

Il a poursuivi : « Et il y a autre chose dans ce match qui n'a aucun rapport avec l'action précédente : pourquoi le capitaine du Real Madrid a-t-il reçu un carton jaune ? Lorsque Vinicius s'est dirigé vers l'arbitre, et avant même de l'atteindre, l'arbitre a brandi le carton devant lui. J'aimerais en connaître la raison. »

Il a ajouté : « Pourquoi nous répète-t-on toujours que le capitaine de l'équipe a le droit de s'approcher de l'arbitre, poliment, pour demander une clarification ou une explication ? Excuse-moi d'utiliser ta question pour parler de ce sujet, mais je voulais commenter cette décision. »

La rencontre face à l'Inter Milan

En réponse à une question sur son propre enthousiasme à affronter l'Inter, Mourinho a déclaré : « En ce moment, ce n'est pas un match ordinaire pour moi, comme je l'ai dit précédemment. Après le match, il le sera, mais pendant, non. »

Il a poursuivi : « Je ne pense pas que, pendant le match, quiconque parlera de la personne présente sur le banc du Real Madrid. Durant le match, je ne penserai à rien du passé. Chivu (l'entraîneur de l'Inter Milan) sera toujours l'un de mes hommes. Je suis très heureux pour lui, et pour ce qu'il accomplit. Je le saluerai avant le match et après. Quant à pendant le match… ce n'est que le match. »

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