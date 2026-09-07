José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a déclaré que la confrontation face à son hôte l'Inter Milan, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, prévue demain mardi au stade Santiago-Bernabéu, revêt un caractère émotionnel pour lui, mais que cet aspect ne sera pas présent durant le match.

Interrogé sur le fait de savoir si ce match était émotionnel, puisqu'il affrontera son ancien club avec lequel il a été sacré du triplé historique, Mourinho a déclaré lors de la conférence de presse de présentation de la rencontre : « Après le match, oui. Mais pendant le match, non. Pendant le match, c'est juste un match de plus. »

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Concernant sa description des joueurs du Real Madrid comme étant « naïfs » après la défaite face au Real Betis en Liga, en allusion, à l'époque, au fait qu'ils ne montraient pas aux arbitres qu'ils avaient été tirés ou frappés, comme l'avaient fait les joueurs du club andalou selon l'avis de Mourinho, l'entraîneur portugais a insisté sur le fait que ce mot n'était pas une critique.

Il a expliqué : « Cela relève aussi de l'aspect culturel. Peut-être que mon mot "naïf" a été compris comme quelque chose de négatif, mais je ne l'ai pas dit en guise de critique, je décrivais plutôt la réalité telle qu'elle est. Et demain, vous comprendrez bien ce que je voulais dire. Vous le comprendrez très facilement. »

« Je veux une réponse des responsables »

En réponse à la demande d'un journaliste souhaitant une clarification de ces propos, Mourinho a déclaré : « Je ne veux pas parler du critère arbitral. Excuse-moi, car je vais esquiver ta question, mais je vais répondre d'une autre manière. »

Il a poursuivi : « Puisque cette question ne m'a pas été posée, je le dis maintenant : nous avons perdu face au Betis parce que nous n'avons pas transformé notre production offensive en buts. Point final. Mais le penalty… pourquoi n'a-t-il pas été rejoué ? Est-ce parce que l'assistance vidéo VAR ne connaît pas la loi du jeu… ou parce qu'elle ne le voulait pas ? C'est une question à laquelle j'aimerais que les responsables répondent. »

Il a ajouté : « Pourquoi ? Si la VAR n'a pas demandé de rejouer le penalty parce qu'elle ne connaissait pas la loi, alors elle doit partir et laisser la place. Et si elle ne l'a pas demandé parce qu'elle ne le voulait pas, c'est encore pire. Puis il y a une chose pire encore : si elle ne connaissait pas la loi, pourquoi n'a-t-elle pas appelé l'arbitre à l'écran de visionnage ? C'est un peu étrange. »

L'entraîneur du Real a continué : « Je veux aller dans le sens de la bonne foi et supposer qu'elle ne savait pas que le joueur se trouvait dans la surface de réparation. Je préfère interpréter les choses de cette manière. Mais si c'est la raison, alors ce n'est pas à l'arbitre de prendre la décision, c'est à la VAR de le faire. Car dans quelques semaines ou quelques mois, si une situation similaire se produit, le penalty sera rejoué. »

Mourinho a insisté sur le fait que sa contestation ne signifiait pas qu'il imputait au penalty la responsabilité de la défaite du Real Madrid, disant : « Et je veux préciser que nous n'avons pas perdu à cause de cette action, car nous aurions peut-être manqué le penalty même s'il avait été rejoué. Mais en tant qu'entraîneur du Real Madrid, et en tant que personne travaillant dans le football, j'aimerais savoir pourquoi le penalty n'a pas été rejoué. Je veux que les responsables me répondent sur ce point. »

Il a poursuivi : « Et il y a une autre chose dans ce match qui n'a rien à voir avec l'action précédente : pourquoi le capitaine du Real Madrid a-t-il reçu un carton jaune ? Lorsque Vinicius s'est dirigé vers l'arbitre, et avant qu'il ne l'atteigne, l'arbitre lui a brandi le carton au visage. J'aimerais en connaître la raison. »

Il a ajouté : « Pourquoi nous dit-on toujours que le capitaine de l'équipe a le droit de s'approcher de l'arbitre, poliment, pour demander une clarification ou une explication ? Excuse-moi d'utiliser ta question pour parler de ce sujet, mais je voulais commenter cette décision. »

La confrontation face à l'Inter Milan

En réponse à une question sur son enthousiasme personnel à l'idée d'affronter l'Inter, Mourinho a déclaré : « En ce moment, ce n'est pas un match ordinaire pour moi, comme je l'ai dit précédemment. Après le match, il le sera, mais pendant, non. »

Il a poursuivi : « Je ne pense pas que, pendant le match, quelqu'un parlera de la personne présente sur le banc de touche du Real Madrid. Durant le match, je ne penserai à rien du passé. Chivu (l'entraîneur de l'Inter Milan) sera toujours l'un de mes hommes. Je suis très heureux pour lui, et pour ce qu'il accomplit. Je le saluerai avant le match et après. Mais pendant le match… ce n'est que le match. »

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