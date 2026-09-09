José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé son favori pour remporter le Ballon d'Or 2026.

Le magazine France Football, en collaboration avec l'UEFA, a annoncé hier mardi la liste des candidats au Ballon d'Or, qui comprend 30 joueurs.

Pour sa part, José Mourinho estime que l'absence de titre collectif ne devrait pas empêcher Kylian Mbappé de remporter le Ballon d'Or. Dans son intervention sur la chaîne « Canal+ », après la victoire du Real Madrid face à l'Inter Milan 2-1 en Ligue des champions, le technicien portugais a défendu la candidature de son attaquant.

Mourinho a expliqué : « Même le meilleur joueur du monde peut connaître une saison sans aucun titre. On peut tout gagner et ne pas être pour autant le meilleur joueur du monde. »

Il a ensuite clairement annoncé son choix en déclarant : « Bien sûr, je voterai pour Mbappé. »

Il s'agit là d'un soutien de taille pour le Français, dont le nom figure parmi la liste des trente candidats annoncée mardi.

Mbappé défend publiquement sa candidature au trophée, malgré une saison achevée sans le moindre titre majeur avec le Real Madrid et l'équipe de France.

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Le capitaine de l'équipe de France, qui a terminé en tête des classements des buteurs de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde la saison dernière, estime avoir marqué l'histoire en Coupe du monde (meilleur buteur historique), et considère que « cette année pourrait être l'année » de son premier sacre au Ballon d'Or.

Il a expliqué lundi dernier : « Lorsque tu joues pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, tu deviens inévitablement associé à ce genre de récompenses individuelles. »

Ibrahima Konaté a également annoncé qu'il voterait pour son compatriote, qui connaîtra le résultat le 26 octobre à Londres.