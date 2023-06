Mourinho veut s'offrir une cible parisienne

Longtemps associé au PSG, José Mourinho restera finalement à l'AS Roma et souhaite y attirer une cible parisienne. Explications.

Cela fait déjà plusieurs années que José Mourinho est associé au PSG, presque chaque été même. Et si l'union ne s'est jamais concrétisée, les intérêts communs sont nombreux. Pourtant, alors que tout lui semblait ouvert pour s'asseoir enfin sur le banc parisien, l'entraîneur portugais a préféré continuer à l'AS Roma, quelques mois seulement après avoir déjà éconduit le poste de sélectionneur de son pays. Mais le lien entre le Mou et le PSG ne s'est pas estompé pour autant puisque le Special One souhaiterait désormais attirer à Rome une cible parisienne.

Une cible parisienne dans le viseur de Mourinho

Tout semblait couler dans le meilleur des mondes pour le secteur offensif de l'AS Roma. Mais la dernière journée de Serie A disputée contre La Spezia a rebattu les cartes suite à la grave blessure de Tammy Abraham. Une grave blessure au genou qui éloignera l'attaquant anglais des terrains pour au moins 8 mois. Une longue absence qui force les Giallorossi à devoir recruter pour renforcer une attaque largement déforcée.

Mais José Mourinho n'a pas élaboré une si longue carrière pour rien, il est toujours en train de préparer des plans. Cela tombe bien pour son club, il réfléchissait déjà à des remplaçants potentiels à son attaquant qu'il sentait potentiellement sur le départ. On apprend aujourd'hui que la Roma aurait même ouvert les discussions avec West Ham pour s'offrir Gianluca Scamacca.

L'ailier italien, cible parisienne l'été dernier et toujours surveillé du coin de l'oeil à Paris, a déçu en Premier League où il n'est pas parvenu à s'adapter ni performer. L'ancien attaquant de Sassuolo a toutefois brillé en Conférence League où ses 5 buts sont parties prégnantes du sacre européen. Passé par la Roma entre 2012 et 2015 chez les jeunes, Scamacca verrait d'un bon oeil un retour en Italie. Les Giallorossi privilégient un prêt, la position des Hammers n'est pas encore connue.