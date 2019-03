Mourinho veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine

L'entraîneur portugais espère retrouver du service dès la saison prochaine mais veut rejoindre un club ambitieux ayant les moyens de lutter en C1.

Licencié au mois de décembre par , José Mourinho attend désormais la bonne opportunité pour rebondir sur un banc de touche. Consultant pour BeIn Sports en attendant de retrouver un banc de touche, l'entraîneur portugais devrait selon toute vraisemblance reprendre du service l'été prochain, mais pas à n'importe quel prix. Dans un entretien accordé à l'AFP, José Mourinho n'a pas caché son souhait de disputer la dès la saison prochaine.

"La C1 ? Je veux en être! Mais parfois, si vous n'êtes pas dans la course principale, il faut savoir en gagner d'autres. Quand je suis arrivé à Manchester United (en 2016), je n'en faisais pas partie et il avait fallu gagner la (ce qu'il a fait en 2017). Si je peux en gagner une troisième, super. Mais si je gagne une troisième Ligue Europa (après 2003 et 2017), ce n'est pas mal non plus", a analysé le technicien portugais.

Mourinho ne ferme pas la porte à la

"Maintenant, j'ai deux C1 et deux C3. Si je gagne un cinquième trophée européen, bien sûr que je préférerais que ce soit la Ligue des champions. Mais si je signe dans un club en difficulté, comme Manchester United quand je suis arrivé, il faut d'abord le faire monter à l'étage supérieur, et essayer de faire de son mieux. Bien sûr que je veux évoluer au meilleur niveau, et c'est la Ligue des champions", a ajouté José Mourinho.

L'ancien entraîneur de Manchester United a envie de reprendre le travail : "Oui le terrain me manque, mais j'ai pris la décision de ne pas retravailler cette saison. Je n'aime pas reprendre un club en janvier, février ou mars... Ce que je veux, c'est de trouver un club qui me motive pour débuter la saison prochaine. Je ne pense pas que la liberté de recruter des joueurs soit bonne! Pas du tout. La meilleure situation, c'est de réfléchir avec des personnes avec plusieurs opinions. C'est très important. Ce que je voulais dire par "empathie" ce n'est pas la liberté de recruter, mais le fait que toutes les différentes structures du club travaillent ensemble avec un but commun. C'est fondamental".

Présent pour assister à un match de , José Mourinho ne ferme toujours par la porte à la : "Diriger un club français ? C'est difficile à dire. Si je dis non, je ne serais pas honnête envers vous. Si je dis oui, vous allez commencer à spéculer sur les clubs qui pourraient m'intéresser, qui vont avoir un poste libre... Je peux retourner dans l'un des pays que je connais déjà ( , , , ) ou essayer quelque chose de très important, qui est de travailler dans un cinquième pays et de tout gagner comme je l'ai fait ailleurs. Voyons voir ce qu'il va se passer".