Mourinho veut encore frapper fort : un renfort défensif « retentissant » serait sur le point de rejoindre le Real Madrid

Le Real Madrid poursuit son activité intense sur le marché des transferts estivaux et s’apprête à finaliser une recrue de premier plan : le défenseur portugais Ruben Dias, en provenance de Manchester City. Cette opération s’inscrit dans le plan de l’entraîneur José Mourinho pour renforcer la défense avant la saison prochaine.

Selon The Athletic, le joueur aurait manifesté son souhait de vivre une nouvelle expérience hors de la Premier League et serait sur le point de s’engager avec le club madrilène.

Selon le média britannique, le joueur, représenté par Jorge Mendes, a officiellement demandé à examiner les offres qui lui sont faites, tandis que City, ayant déjà recruté le jeune défenseur Herman Malonga en provenance du Paris Saint-Germain, se montre ouvert à la négociation.

Arrivé en 2020 en provenance de Benfica pour 75 millions d’euros, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du continent grâce à des performances défensives de tout premier plan.

Le départ annoncé de Pep Guardiola cet été l’incite toutefois à quitter l’Angleterre, d’autant que les Citizens souhaitent prolonger le Croate Gvardiol pour en faire le futur pilier de la défense.

Selon les estimations, le montant du transfert pourrait atteindre 55 millions d’euros, mais le Real espère négocier un prix plus avantageux.

L’intérêt de Mourinho pour Diaz survient après les prolongations de Rudiger et l’arrivée de Konaté ; le technicien portugais estime en effet que son effectif a besoin d’un défenseur supplémentaire, expérimenté et solide tactiquement, pour pallier le manque de confiance actuel envers le jeune Huisen.

Cette opération, si elle se concrétise, entraînerait le départ de Marco Asensio et de Fran García afin de rééquilibrer l’effectif et de disposer des liquidités nécessaires.

Alors que les négociations entrent dans leur phase finale, le Real Madrid s’apprête à finaliser l’un des transferts défensifs les plus marquants de ce mercato.