Mourinho : "Un échec pour moi est un échec pour d'autres"

Le nouveau coach de la Roma a sorti un nouvelle punchline en conférence de presse.

Le nouveau coach de la Roma, José Mourinho, s'en est pris aux critiques qui ont minimisé ses réalisations en Premier League avec Manchester United et Tottenham.

Le tacticien portugais, qui a été licencié chez les Spurs en avril sans avoir remporté de trophée, a expliqué lors de sa présentation à Rome que ses passages chez les deux géants de la Premier League avaient été considérés à tort comme infructueux.

"J'ai remporté trois trophées à Manchester United et cela a été considéré comme un désastre", a déclaré Mourinho. "J'ai atteint une finale de coupe que je n'avais pas le droit de jouer à Tottenham, et cela a été considéré comme un désastre. Ce qui est un désastre pour moi est considéré comme un grand succès pour les autres."

Mourinho a ensuite souligné que ses expériences l'avaient aidé à grandir et à mûrir mentalement en tant qu'entraîneur au cours des dernières années.

"Je suis l'entraîneur de la Roma et je ne veux pas être autre chose", a ajouté Mourinho. "Il y a beaucoup à faire ici et je dois me concentrer sur ce rôle 24 heures sur 24 [par jour]. Si, grâce à ce travail, nous pouvons donner quelque chose de plus au football italien, ce serait fantastique."

L'article continue ci-dessous

« Des situations peuvent arriver et je ferai tout pour défendre la mienne. Je ne chercherai sûrement pas les ennuis."

"Je veux m'amuser et je pense que nous pouvons tous nous amuser. Je suis plus expérimenté et plus mature et cela me met dans une position meilleure et solide d'un point de vue émotionnel, mais je ferai tout pour défendre mes joueurs."

L'entraîneur de 58 ans a expliqué qu'il avait décidé de rejoindre la Roma en raison du beau projet à long terme que lui proposait le club de Serie A. "Je ne suis pas ici pour la ville", a noté Mourinho. "Je ne suis pas venu [ici] en vacances."