Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a vivement critiqué le calendrier du championnat d'Espagne, après la victoire de son équipe sur le score de trois buts à zéro face à Valence au stade de Mestalla, affirmant que la pression des matchs et les déplacements successifs ne laissent pas à ses joueurs le temps suffisant pour récupérer, tout en saluant l'esprit du groupe et en attribuant entièrement le mérite aux joueurs pour les victoires consécutives.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté que Mourinho avait profité de la conférence de presse d'après-match pour s'opposer au calendrier de son équipe, après que le Real Madrid eut disputé trois rencontres à l'extérieur face à Santander, Athènes et Valence en seulement sept jours, et qu'il eut été contraint de rentrer de Grèce à trois heures du matin.

Interrogé sur le message qu'il adressait à Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, l'entraîneur portugais a répondu avec ironie : « Non, je n'ai pas de message, je dois rester humble, car ce sont eux qui détiennent tout le pouvoir. »

Mourinho a ajouté, pour contester les horaires des matchs : « Tout ce que je demande, c'est qu'on ne nous mette plus dans de telles conditions ; jouer le dimanche, puis le mercredi, puis le samedi. Ça n'a aucun sens, c'est presque une blague. »

L'entraîneur du Real Madrid a comparé le calendrier de son équipe aux horaires de ses concurrents directs, le Barça et l'Atlético Madrid, expliquant que les deux équipes avaient joué le mardi et disputeraient leur match suivant le dimanche, tandis que ses joueurs avaient été contraints de dormir au centre d'entraînement de Valdebebas après le retour d'Athènes.

Il a conclu ses propos sur cette crise par un message clair : « Je vous demande de nous laisser tranquilles. »

En revanche, Mourinho a refusé de s'attribuer le mérite des victoires remportées par l'équipe, affirmant que ce sont les joueurs qui jouent le rôle principal dans l'harmonie et la cohésion que vit le Real Madrid, déclarant : « Le mérite revient entièrement aux joueurs. Ce sont eux qui ont fait cela, et ils sont unis. »

L'entraîneur portugais a cité une action du match pour illustrer la force du lien entre ses joueurs, soulignant que Kylian Mbappé s'était empressé de couvrir l'espace laissé par Arda Güler après que celui-ci eut avancé de sa position et que l'équipe eut perdu le ballon, estimant que ce geste reflétait l'esprit du groupe.

Mourinho a déclaré : « Ce moment vous dit tout sur le degré d'unité de cette équipe », avant d'exprimer son optimisme quant à l'avenir du groupe, ajoutant : « Fort de mon expérience, je peux dire que j'ai un bon pressentiment vis-à-vis de cette équipe, j'ai un bon pressentiment vis-à-vis du Real Madrid. »

L'entraîneur a également évoqué l'ambiance des supporters au stade de Mestalla, soulignant que les supporters de Valence réagissent à chaque décision arbitrale et participent intensément au déroulement du match, contrairement à ce qui se passe au stade Santiago Bernabéu, où il estime que le public suit la rencontre avec davantage de calme.

Mourinho a conclu ses déclarations par un commentaire ironique sur l'ambiance du vestiaire après la victoire, révélant que les joueurs avaient célébré en mettant de la musique, mais qu'il n'était pas satisfait de leurs choix, déclarant : « L'ambiance est calme et joyeuse, les joueurs ont mis une musique mauvaise et bruyante. C'est vraiment une musique épouvantable. »