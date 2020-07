Mourinho : Tottenham doit être "réaliste" pour les transferts

Les Spurs seront privés de Ligue des champions la saison prochaine, et l'entraîneur portugais a appelé au réalisme pour le mercato.

José Mourinho estime que doit être réaliste quant à ce qu'il peut faire sur le marché des transferts cet été. Les Spurs ne pourront pas se qualifier pour la et, en l'état actuel des choses, ils devront terminer à la sixième place pour être sûrs de se qualifier pour la .

Tottenham est à un point derrière les Wolves, sixièmes à deux matches de la fin, mais ils restent sur quatre matches sans défaite, dont un derby du nord de Londres contre , qui pourrait priver les Spurs de football européen en remportant la .

Interrogé sur la possibilité d'attirer des joueurs dans le club sans l'attrait de la Ligue des champions, Mourinho a déclaré : "Pour certains clubs, c'est facile, vous enfreignez les règles, vous dépensez l'argent et vous obtenez les joueurs. Pour d'autres, c'est plus difficile. Vous suivez les règles. Pour ce profil de club, la situation est plus compliquée.

"Je savais ce qu'est Tottenham avant de signer mon contrat. J'ai eu des réunions avec différentes personnes du club. Je pense qu'à l'époque, nous étions à 10-15 points derrière les places de Ligue des champions, donc il n'y a pas de surprise pour moi.

"Nous devons être réalistes. Je sais où se trouvent les meilleurs joueurs du monde, si nous nous asseyons et prenons un café, je peux vous donner une liste des meilleurs joueurs du monde par poste.

"Le plus important est d'être réaliste, d'analyser les opportunités du marché des transferts - les clubs qui sont prêts à vendre, les joueurs dans les dernières années de leur contrat. Les clubs qui sont prêts à avoir des accords créatifs.

"Je sais exactement ce dont nous avons besoin et ce que nous voudrions et je sais être réaliste. Le club me connaît aussi mieux qu'avant, je pense que seul M. Levy peut le dire, mais je pense qu'il est très facile de travailler avec moi.

"Je suis ouvert, pragmatique. J'aime faire mes rapports au club, projeter l'avenir, donc pour moi tout est écrit. C'est assez facile de travailler avec moi."