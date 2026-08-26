José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a livré ses sentiments après son retour au stade Santiago-Bernabéu en tant qu'entraîneur des Merengue, pour la première fois depuis 13 ans, en signant une victoire (4-1) face à la Real Sociedad, mercredi soir, lors d'un match reporté de la première journée du championnat d'Espagne.

Mourinho a déclaré, lors de propos tenus à la presse, à propos du sentiment de retrouver le banc du Bernabéu : « C'est bien plus beau, c'est encore plus grandiose et excitant. Mais gagner, c'est formidable et agréable. Avant le match, je vous dis la vérité, après toutes ces années, je suis devenu en quelque sorte plus serein. Mais oui, il y a toujours cette adrénaline avant le match, cependant j'étais très calme. »

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À propos de la performance étincelante de Kylian Mbappé et de son triplé, Mourinho a déclaré : « Il y a une chose que je n'aime pas beaucoup, mais que je dois faire. Je n'aime pas trop parler des individus, car le mérite revient à l'équipe dans son ensemble, mais ce qu'a fait Kylian Mbappé est fou. Kylian possède une très grande qualité. »

Au sujet de Jude Bellingham, Mourinho a répondu au journaliste : « Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aime pas parler des individus, mais je viens de le faire, et voilà que vous revenez me poser la question. Si nous parlons de Jude, et de Vini, il faut que nous parlions de Bernardo et de Federico. »

Et d'ajouter : « Les deux défenseurs centraux ont été très dominateurs. L'équipe a été bonne, mais on ne peut pas cacher que nous avons des joueurs de très haut niveau, qui ont joué, travaillé et fait preuve de solidarité. Nous avons de grands joueurs qui m'ont fait prendre du plaisir, non seulement en tant qu'entraîneur bien sûr, mais aussi en tant que personne qui adore le football. Les choses qu'ils ont réalisées étaient au sommet. »

Le Real Madrid avait ouvert sa saison par une victoire sur le fil chez son hôte l'Espanyol (2-1), samedi dernier, avant d'enchanter ses supporters au Bernabéu par un succès écrasant face à la Real Sociedad.





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