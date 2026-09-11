José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a défendu sa star Kylian Mbappé, tout en renvoyant l'attaque vers les critiques, soulignant que « certains ne comprennent pas le football, tandis que d'autres ne veulent pas dire la vérité ».

Mbappé a fait l'objet de critiques en raison de son manque d'implication dans les tâches défensives, malgré la victoire du Real Madrid face à l'Inter Milan en Ligue des champions.

L'attaquant français a répondu à ces critiques sur un ton que certains ont jugé arrogant, déclarant lors de son entretien avec le journal « L'Équipe » : « Je pense que ce n'est pas normal, mais c'est la vie de quelqu'un qui vit l'excellence depuis des années. »

Il a ajouté : « C'est normal que les gens regardent toujours ce que quelqu'un ne fait pas. Quand il le fait depuis 10 ans, les gens ne regardent plus ce qu'il fait. Ils savent qu'il est capable de le faire. Alors ils essaient toujours de regarder ce qu'il ne fait pas. »

Les critiques envers Mbappé

Après que Mbappé s'est défendu face aux critiques, Mourinho a affirmé que la star française ne représentait pas un problème pour l'équipe, en s'appuyant sur un proverbe populaire portugais.

Mourinho a déclaré, lors d'une conférence de presse ce vendredi avant le match contre le Rayo Vallecano, dont le journal « AS » a rapporté les détails : « Je ne parle pas de ceux qui critiquent. J'utilise le même proverbe que celui que j'ai dit à propos de Vinicius. C'est un arbre qui porte beaucoup, énormément de fruits, et les gens ont l'habitude de lancer des pierres sur l'arbre fruitier. »

Il a ajouté : « Mbappé a raison dans sa réponse aux critiques. Un joueur qui marque 40 buts ne représente jamais un problème pour l'équipe. Quand tu réussis à créer l'amitié et le respect... imaginez. »

Mourinho a poursuivi : « Il y a des choses qu'en tant qu'entraîneur j'apprécie et j'admire beaucoup. Il y a des gens qui parlent de football mais qui ne le comprennent pas. Et il y en a d'autres qui le comprennent, et il leur est utile de parler des choses qui ne vont pas. »

L'entraîneur portugais a enchaîné : « J'ai vu l'équipe dans les dernières minutes (du match contre l'Inter Milan) jouer à dix joueurs, défendre sur le côté gauche avec Cucurella qui était épuisé, et Kylian qui était épuisé, et j'ai vu ça. En tant qu'entraîneur, j'apprécie cela d'une manière incroyable. Pour moi, ce genre de comportement représente une joie. »

Il a ajouté : « Il y a des gens qui comprennent le football autant que je le comprends moi, et ils ont vu ça aussi, mais ils ne le disent pas. Ils disent ensuite que nous n'avons pas bien défendu, et que nous aurions pu encaisser trois ou quatre buts. »

Il a poursuivi : « Mais ils ne disent pas non plus que nous aurions pu marquer huit buts. Il y a des matches qui sont très ennuyeux, et peut-être que nous en disputons certains. Il y a des matches en Ligue des champions où les deux équipes se craignent mutuellement, personne ne prend de risque, et les gens rentrent chez eux avec un goût amer. »

Le « Special One » a conclu ses propos à ce sujet en disant : « Ils auraient pu marquer quatre buts, oui oui, mais nous aurions pu en marquer huit. Et il y a des gens qui comprennent le football comme moi et qui ne le disent pas. Pourquoi ne le disent-ils pas ? Êtes-vous mécontents parce que nous avons gagné ? »

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Le penalty face au Betis

Mourinho est revenu sur la polémique arbitrale concernant le penalty de Kylian Mbappé face au Real Betis, après que la commission des arbitres espagnole a validé la décision de l'arbitre du match de ne pas le faire retirer.

Il a déclaré : « Cela ne me surprend pas, car il existe une grande protection entre les arbitres. Il est très rare, et très difficile, qu'ils critiquent une situation arbitrale. Le syndicat (entre les arbitres) est une force. »

La rotation de l'effectif

Au sujet de la possibilité d'apporter des changements à l'effectif, et de l'éventuelle participation de Yan Diomandé, Mourinho a refusé de dévoiler les noms des joueurs qui débuteront le match de demain contre Vallecano.

Il a déclaré : « Je ne veux pas dire qui va jouer. Je ne vais pas dans cette direction. Je ne pense pas aux trois prochains matches, mais au match de demain. Je veux gagner. »

Il a ajouté : « Mais oui, il y a de la place... peut-être pas pour la rotation, mais de la place pour de l'énergie nouvelle. Des jambes qui ont beaucoup de carburant. Nous avons énormément travaillé lors du match de mardi. Et nous avons récupéré Camavinga, Bernardo et Arda. »

Il a poursuivi : « Nous avons un groupe solide, pour donner des chances à des jambes qui ont beaucoup de carburant pour jouer. Et pour que les autres aient un peu de temps pour se reposer. Nous avons trois matches en neuf jours, et Elche dans trois jours... mais l'attention est portée sur la manière de gagner demain. »

Il a conclu : « Et dans cette manière, l'important est que deux ou trois de ceux qui n'ont pas participé au dernier match puissent apporter à l'équipe un peu plus d'énergie. »

Éloge de Courtois

Au sujet de l'importance de Thibaut Courtois pour l'équipe, alors qu'il reste un an avant la fin de son contrat actuel, Mourinho a déclaré : « Il n'est pas inquiet, et le club n'est pas inquiet non plus. Il y a une entente, et tout le monde sait qu'ils veulent la même chose. »

Il a ajouté : « Pour un gardien de but, il est encore jeune, et en plus de cela il a décidé de ne pas participer à la Ligue des nations avec l'équipe nationale de son pays, ce qui lui permet d'être plus concentré et d'avoir plus de repos pendant les périodes de l'UEFA ou de la FIFA. Le voilà, il a livré un match magnifique. »

Valverde et Tchouaméni

Au sujet de la possibilité de faire jouer ensemble Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni après leur célèbre altercation la saison dernière, et sur le fait de savoir s'il était intervenu pour régler ce qui s'était passé, Mourinho a déclaré : « Je n'ai rien fait, ce sont eux qui l'ont fait. L'entente qui existe au sein du groupe, l'amitié, gagner ensemble, perdre ensemble, aller sur le banc en colère mais soutenir tes coéquipiers présents sur le terrain. »

Il a précisé : « Sans répondre précisément sur la situation de Valverde et Tchouaméni, le groupe est formidable. Et dans ce cas, si je ne savais rien (de l'altercation de la saison dernière), je penserais qu'ils sont des amis proches. »

Il a ajouté en riant : « Bien sûr, quand Aurélien est arrivé, j'étais attentif, car j'avais besoin de savoir si je devais intervenir et être le ministre de la paix, mais je n'ai rien fait. Ce sont eux qui l'ont fait. »

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