Mourinho stupéfait : pourquoi la suspension de Vinicius a-t-elle été annoncée une heure avant le match de la Roma ?

L'entraîneur José Mourinho a critiqué le timing de l'annonce de la suspension de son joueur Vinicius Junior pour 4 matches en Liga, peu avant que le Real Madrid ne dispute un match important en Ligue des champions, face à l'AS Roma à domicile ce mercredi soir, au stade Olympique de la capitale italienne.

Mourinho a déclaré, en réaction à la suspension de Vinicius, consécutive à son expulsion lors du dernier match contre Villarreal en Liga : « Je pense qu'il faudrait demander à la commission pourquoi elle a décidé de publier la nouvelle de la suspension de Vinicius quelques minutes avant qu'il ne dispute un match important en Ligue des champions. »

À lire aussi

Le Bernabéu se révolte : les sifflets poursuivent les joueurs du Real Madrid face à Villarreal

En vidéo : Diomande inscrit ses premiers buts avec le Real Madrid, et carton rouge pour Vinicius après le but

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 SEV

Et de poursuivre : « Le Real Madrid est un club espagnol, alors pourquoi publient-ils cette nouvelle maintenant ? Pourquoi ne l'ont-ils pas publiée ce matin ? Ou demain matin ? Pourquoi une heure avant le match ? »

Vinicius sera titulaire lors de cette rencontre, aux côtés de Kylian Mbappé et Yan Diomande en pointe de l'attaque.

Dans un autre registre, Mourinho a expliqué les raisons de l'alignement du duo Rüdiger-Konaté dans l'axe de la défense contre l'AS Roma, affirmant en conférence de presse avant la rencontre face aux Giallorossi : « J'ai apprécié ce duo face à Villarreal, et la manière dont ils ont protégé l'équipe lorsque nous avons joué à dix. Je leur ai fait confiance pour le match de ce soir, en tenant compte de l'ambiance bouillante que créeront les supporters de l'AS Roma. »

Il a ajouté : « Je ne dis pas que Huijsen aurait livré une mauvaise prestation, mais je pense que l'expérience de Rüdiger sera utile ce soir. »











