José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tenu des propos remarqués après la victoire palpitante contre l'AEK Athènes, en évoquant le caractère de son équipe et sa capacité à conclure les matchs dans les derniers instants.

Le Real Madrid est revenu de loin pour sceller la rencontre dans les dernières minutes sur le score de 3-2, dans un nouveau scénario qui reflète la détermination de l'équipe à se battre jusqu'au coup de sifflet final, ce qui a poussé Mourinho à exprimer sa grande confiance en ses joueurs, utilisant une formule marquante lors de la conférence de presse.

L'entraîneur portugais a déclaré, dans des propos relayés par le journal espagnol « AS » : « Ces matchs qui se décident dans les dernières minutes... personne ne peut les gagner de cette manière, à part nous. Nous... nous avons ce qu'il faut pour le faire. »

Il a ajouté que ses joueurs croyaient en leur capacité à revenir, soulignant qu'ils faisaient preuve de courage et qu'il avait la chance de disposer d'un groupe d'une telle qualité.

Mourinho a salué la prestation de l'AEK Athènes, estimant que l'équipe grecque était l'une des raisons pour lesquelles le Real Madrid n'a pas affiché son meilleur niveau, et il a déclaré : « Nous avons joué contre une équipe extrêmement difficile, qui a livré un match formidable, peut-être même son meilleur match. Ils étaient très organisés dès la première minute, ils ont misé sur le jeu direct et ont fait preuve d'une grande puissance physique et d'une grande intensité. Ils ont livré un match exceptionnel. »

Il a ajouté : « Malgré les difficultés, nous sommes restés dans le match, nous avons su gérer les moments critiques et nous avons affiché un caractère fort malgré le retard au score. Et dans la dernière minute, lorsque le match s'est ouvert et que les deux équipes voulaient gagner, c'est l'équipe qui possède la plus grande qualité individuelle qui l'a emporté. »

Mourinho défend Vinicius

Concernant la prestation de Vinicius Junior, Mourinho a nié que la présence du joueur brésilien ait contraint son coéquipier Diomande à changer de poste et à jouer sur le côté droit plutôt que sur le côté gauche.

Il a déclaré : « Vinicius n'a provoqué quoi que ce soit. Diomande est venu au Real Madrid pour jouer des deux côtés, et pas sur un seul côté. Cela lui est égal, rien ne change pour lui, quel que soit le côté sur lequel il joue. »

Il a qualifié la prestation de Vinicius d'acceptable, précisant que ses décisions concernant les changements n'étaient pas uniquement liées au match, mais tenaient aussi compte de la prochaine rencontre contre Valence, prévue samedi.

Interrogé sur le fait de savoir s'il devait gérer Vinicius avec plus de souplesse ou de fermeté, il a répondu en plaisantant : « 80 % de la main droite et 20 % de la main gauche », en référence à une plus grande utilisation de la manière douce dans sa gestion du joueur.

Un éloge particulier pour Bellingham et Endrick

Mourinho a évoqué Jude Bellingham, affirmant qu'il s'agissait d'un joueur exceptionnel doté d'un ensemble complet de qualités qu'il est difficile de retrouver chez un autre milieu de terrain.

Il a déclaré : « Depuis mon arrivée, il affiche un bon niveau. C'est un joueur unique en son genre, et il n'existe au monde aucun milieu de terrain possédant un tel degré de complétude à tous les niveaux. Il a le travail, le leadership, l'ambition, la qualité et la capacité à se projeter vers le but et à marquer. C'est un joueur exceptionnel. »

Mourinho a également fait part de sa compréhension face à la frustration des joueurs qui n'obtiennent pas suffisamment de minutes, parmi lesquels Endrick, mais il a insisté sur le fait que la qualité du banc lui offrait de nombreuses options, citant la prestation d'Eder Militão malgré son besoin d'un peu de temps pour retrouver le rythme des matchs.

Il a expliqué : « De nombreux entraîneurs regardent le banc de mon équipe avec une envie positive, car lorsque je rencontre un problème et que je regarde le banc, je trouve devant moi de nombreuses options. Nous avons un groupe d'une grande qualité, et tant que les joueurs travaillent uniquement pour l'équipe et dépassent les considérations personnelles, ce groupe sera extrêmement fort. »

Mourinho a révélé son intention de procéder à de nombreux changements face à Valence, en raison de la densité du calendrier et de la brièveté du laps de temps entre les deux rencontres, évoquant les noms de Dean Huijsen, Konaté, Tchouaméni et Arda Güler parmi les joueurs qui devraient bénéficier de ces changements.