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Sous la direction de José Mourinho, le Real Madrid devient une équipe qui excelle dans le chaos des dernières minutes. Les remontées au score sont devenues une constante de ses matchs, quitte à renoncer à toute prudence tactique et à jeter toutes ses cartes offensives sur le terrain.

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Sous la direction de José Mourinho, le Real Madrid a confirmé sa capacité à faire la différence, en enchaînant neuf victoires consécutives depuis sa défaite à domicile face à l'Atlético de Madrid. Ses performances se sont nettement améliorées, avec des succès confortables contre le Racing (3-0), Séville (4-1), Valence (3-0) et Leipzig (4-1), ainsi qu'une victoire méritée sur Barcelone au Camp Nou (2-1). Mais l'équipe connaît encore parfois des passages à vide qui l'obligent à renoncer à toute prudence tactique et à multiplier les attaquants en fin de match, comme ce fut le cas face à la Roma, à l'AEK Athènes, à Elche, à l'Espanyol et au Celta Vigo. Ces rencontres se transforment alors en un chaos qu'elle sait parfaitement gérer.

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Le match contre le Celta Vigo en a été une nouvelle illustration. Le Real Madrid a livré une première période à oublier, durant laquelle l'adversaire a ouvert le score et gâché des occasions d'aggraver la marque, avant de se reprendre après la pause et d'égaliser au-delà de l'heure de jeu. Il a exercé une pression offensive constante, sacrifiant progressivement ses milieux au profit d'une plus grande densité dans le dernier tiers, jusqu'à terminer la rencontre, après avoir épuisé ses cinq changements, avec Güler et Bellingham au milieu, Endrick à droite, Vinícius à gauche, ainsi que Mbappé et Espi en attaque.

Le but de la victoire est tombé à la 85e minute, signé Espi, mais le Celta a poussé dans les minutes restantes pour arracher l'égalisation, ce qui a inquiété Mourinho : « Nous n'avions plus de changements, il y avait sur le terrain quatre attaquants de métier et deux milieux qui n'évoluent pas habituellement à ce poste, car tous deux sont offensifs. J'aurais aimé effectuer un sixième changement pour faire sortir Mbappé ou Güler et faire entrer Tchouaméni, mais ce n'était pas possible. Tout cela comporte des risques, et si nous avions perdu 1-2, nous parlerions aujourd'hui d'une tout autre histoire. »

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Le technicien portugais a lancé cet avertissement : « Un jour viendra où nous ne pourrons pas revenir au score, c'est certain. »

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Le Real Madrid a déjà payé le prix de ces prises de risque face au Real Betis, battu 1-0 malgré une fin de match avec Bellingham et Bernardo Silva en duo au milieu, et Vinícius, Mbappé, Espi et Diomande en attaque. L'équipe n'a pas marqué, mais s'est créé suffisamment d'occasions pour revenir : elle a obtenu un penalty manqué par Mbappé, et Espi a inscrit un superbe but refusé pour un hors-jeu au début de l'action. Face à l'Atlético de Madrid au Metropolitano, la prise de risque n'a pas été aussi grande, surtout après l'expulsion de Huijsen. L'équipe a terminé la rencontre avec Valverde, Camavinga et Bernardo au milieu, Mbappé et Diomande en attaque, et a réduit l'écart.

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Dans d'autres matchs, le pari s'est transformé en victoire. Face à l'Espanyol lors de la première journée, Mourinho a fini par aligner ensemble Valverde, Camavinga, Vinícius, Mbappé, Diomande et Espi, ce dernier arrachant la victoire 2-1. Contre Elche, le pari était encore plus risqué : Valverde latéral, Brahim Díaz dans l'axe aux côtés de Bellingham, et Diomande, Mbappé, Endrick et Espi lancés en première ligne, pour une victoire 3-2.

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14 points arrachés dans la douleur

Cette approche s'est étendue à la Ligue des champions, compétition où le Real Madrid a l'habitude de défier la logique. L'équipe a réussi à renverser la Roma pour s'imposer 3-1, en terminant la rencontre avec Güler et Bernardo Silva au milieu, et Mbappé, Bellingham, Espi et Endrick en attaque. Elle a récidivé face à l'AEK Athènes à Athènes, avec une composition offensive inhabituelle pour un entraîneur comme Mourinho, qui privilégie l'organisation à l'aventure : Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Endrick, Mbappé et Espi.

Le match contre le Celta est devenu le troisième retour gagnant du Real Madrid cette saison, après ceux face à la Roma et à l'AEK Athènes, en considérant la remontada comme le fait de transformer un retard en victoire, sans compter les autres matchs que l'équipe a décidés dans les dernières minutes. Selon le rapport, le Real Madrid a récolté 14 points en Liga et en Ligue des champions grâce à des buts inscrits après la 78e minute. Cela reflète la contribution des joueurs et de Mourinho, mais aussi des préparateurs physiques Antonio Dias et Antonio Pintus, au maintien de la puissance physique de l'équipe dans les dernières phases des matchs.

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Selon un rapport du journal AS : « Les chiffres révèlent l'ampleur de ce phénomène, puisque la période allant de la 76e à la 90e minute est la plus prolifique du Real Madrid cette saison, avec 16 buts sur 46, soit 35 %. Il a également inscrit six buts à partir de la 90e minute, le meilleur total parmi les équipes des cinq grands championnats européens, continuant ainsi de marcher au bord du précipice et d'en sortir victorieux. Malgré l'avertissement de Mourinho, selon lequel les remontées ne fonctionneront pas à chaque fois, le Real Madrid continue de se comporter en roi de la folie dans les dernières minutes. »

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