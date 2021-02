Mourinho se fiche que Tottenham ne puisse pas dépenser autant que ses concurrents

L'entraîneur des Spurs affirme qu'il a accepté le poste en sachant que Tottenham ne pourrait dépenser autant sur le mercato que ses concurrents.

José Mourinho admet que Tottenham se trouve dans une situation financière différente de celle de Manchester City alors que les Spurs se préparent à affronter les favoris au titre de Premier League ce week-end.

Le manager portugais affirme que des clubs comme Manchester City et Liverpool travaillent avec des budgets différents de ceux des Spurs, ce qui leur donne plus de possibilités de remédier à leurs faiblesses.

Les Spurs de Mourinho occupent actuellement la huitième place de la Premier League, à quatre points d'une place en Ligue des champions.

"Pep [Guardiola] et Jurgen [Klopp] sont, bien sûr, deux des meilleurs entraîneurs du monde et de la Premier League. Ils sont dans deux clubs qui veulent tout gagner, ils veulent tout gagner, et pour tout gagner, il faut avoir des joueurs de haut niveau à tous les postes", a-t-il déclaré.

"Une équipe est un puzzle, et c'est ce qu'ils ont fait et si Pep a pensé à un moment donné qu'il devait dépenser cet argent en défenseurs, il l'a fait, et Jurgen a ressenti la même chose avec Van Dijk et puis quand Van Dijk n'a pas suffi parce qu'il ressentait une autre fragilité, ils ont eu Alisson.

"Vous savez, je pense que c'est une chose que les grands clubs avec des possibilités économiques incroyables, ils le font. Ils ont de la chance, c'est bien pour eux."

Et le Portugais d'ajouter : "Quand je suis arrivé au club, le club était très ouvert et très honnête avec moi. Je ne vais pas essayer maintenant de comparer ma situation avec celle d'autres clubs parce que le club était très ouvert avec moi.

"Je savais que j'allais arriver à une réalité différente. Un grand club, sans aucun doute, pas une seconde, mais un club avec un profil différent en termes d'être ou de ne pas être candidat pour gagner la compétition A ou B, un club ne pouvant pas résoudre les problèmes avec un chèque.

"Le club a fait les efforts possibles pendant l'été pour améliorer l'équipe et je ne me plains de rien, je fais juste mon travail du mieux que je peux et c'est tout."

Le club a effectué quatre transferts importants cet été, en faisant venir des joueurs comme Pierre-Emil Hojbjerg, Matt Doherty, Sergio Reguilon et Joe Rodon. En outre, le club a conclu un accord pour ramener Gareth Bale au club, la star galloise rejoignant les Spurs grâce à un prêt depuis le Real Madrid.

Mourinho s'en est récemment pris à Bale, affirmant qu'un message sur Instagram de l'attaquant était "totalement faux" et qu'il y avait une "contradiction entre le message et la réalité" après que l'attaquant ait indiqué qu'il avait bénéficié d'une bonne séance d'entraînement.

Selon Mourinho, cependant, Bale avait demandé à ne pas être impliqué et avait demandé un scan sur une blessure.