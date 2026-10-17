José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé que son équipe était prête à affronter Séville, soulignant la difficulté de la rencontre et insistant sur le fait qu'il ne demandait pas à la direction du club de conclure de nouveaux transferts.

Mourinho s'est exprimé, lors de la conférence de presse consacrée au match face à Séville, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, sur l'état de ses joueurs avant cette confrontation : « Les joueurs se sentent fatigués, mais ils ne le seront plus demain. Je pense, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui au service médical, qu'ils souffrent d'une certaine fatigue, mais nous serons en bonne condition demain. Nous avons aussi de très bonnes options si nous décidons de procéder à des changements et de donner davantage de vitalité à l'équipe. Séville est une grande équipe, qui rivalise toujours avec force à l'extérieur. Luis García fait un travail formidable. Ce sera un match très difficile, mais nous voulons gagner. »

À propos des exigences du jeu au milieu de terrain, l'entraîneur du Real Madrid a déclaré : « Je demande au milieu de terrain d'assumer son rôle de milieu de terrain. Le joueur dont le rôle se limite à défendre est un milieu aux capacités limitées, quant à celui dont le rôle se limite à attaquer, il vaut mieux qu'il ne joue pas au milieu. C'est un poste extrêmement difficile, qui exige de posséder de nombreuses qualités, car il est difficile d'être un bon milieu de terrain. »

Concernant la possibilité de s'appuyer sur Arda Güler dans l'axe du milieu de terrain, Mourinho a affirmé : « Il travaille dur. Je crois que vous avez beaucoup de mal à reconnaître le travail à sa juste valeur et à le saluer. Il semble que les choses négatives aient toujours un responsable, alors que les choses positives sont attribuées à la chance. Arda est un joueur doté d'un grand talent, mais il n'a pas encore atteint, et heureusement, le stade du joueur accompli. Il possède les capacités qui lui permettent d'évoluer à différents postes. Je suis très satisfait de lui. »

Getty Images





Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 SEV Regarder

Mourinho a ensuite abordé ses plans concernant Endrick : « Je pense que nous avons parfois du mal à reconnaître à sa juste valeur le travail de celui qui fait du bon travail. Vous critiquez durement quand les choses vont mal. Le mérite revient au jeune joueur qui a énormément brillé et a tout donné. Les trois buts qui sont venus des corners, et la manière dont nous avons obtenu ces corners, sont deux choses qui méritent des éloges. En 10 minutes, nous avons obtenu environ 7 corners parce que nous avons imposé un pressing offensif écrasant. »

Et d'ajouter : « Il y a beaucoup de joueurs qui méritent de jouer. Nous avons plus de 11 joueurs qui méritent de jouer, le nombre atteint même 15 ou 16 joueurs. Lunin mérite de jouer, et je ne plaisante pas. C'est un joueur qui travaille dur chaque jour aux côtés du meilleur gardien du monde, et qui garde sa positivité, bien qu'il ne joue pas. Mais je ne peux pas aligner les deux gardiens ensemble. »

Il a poursuivi : « Il en va de même pour les autres joueurs. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que les cinq joueurs entrés en jeu depuis le banc et qui ont changé le cours du match méritent de jouer demain, mais qu'en est-il des autres ? Diomande ne mérite-t-il pas de jouer ? Cucurella ne mérite-t-il pas de jouer ? Valverde ne mérite-t-il pas de jouer ? Mbappé ne mérite-t-il pas de jouer ? C'est l'un des aspects difficiles du métier d'entraîneur. »

Il a continué : « Mes collègues qui entraînent des équipes aux moyens plus limités diront que j'ai de la chance. C'est un paradoxe que ce soit à la fois ma chance et ma malchance d'avoir affaire à des journalistes comme vous, car vous rendez la tâche encore plus difficile. »

En ce qui concerne la possibilité de recruter de nouveaux joueurs lors du marché des transferts hivernal, Mourinho a déclaré : « Militão figurera dans le groupe demain. C'est facile pour moi de ne pas avoir à annoncer la liste des joueurs, car je ne demande pas le recrutement de nouveaux joueurs, et je suis satisfait du groupe actuel. Les joueurs progressent, surtout quand nous disposons de temps et de calme. »

Il a renchéri : « Je dois faire progresser le niveau des joueurs, et je n'estime pas avoir le droit de réclamer l'arrivée de nouveaux joueurs. Je préfère travailler avec un effectif restreint. Si nous voulons faire venir un joueur, il faut qu'un autre joueur s'en aille. Si la direction du club décide d'étudier une quelconque démarche, nous l'évaluerons, mais je ne prendrai pas l'initiative de demander des recrues. Je ne veux pas de nouveaux joueurs. »

Getty Images





Mourinho a défendu ses décisions concernant l'utilisation de Valverde au milieu de terrain : « Je suis ici pour prendre les décisions que je juge les meilleures pour l'équipe. Je pense que le jour viendra où l'intelligence artificielle et les sondages que mèneront les équipes détermineront les décisions, et où le rôle des entraîneurs se limitera au travail de terrain, mais ce sont les entraîneurs qui prennent les décisions jusqu'à présent. »

Il a expliqué : « L'entraîneur buté qui n'accepte pas les avis est un entraîneur limité, avec tout le respect que je lui dois. Je constate qu'il y a des personnes qui donnent leur avis parce qu'elles aiment le football, et d'autres parce que cela fait partie de leur travail, mais les avis de ces gens ne prévalent pas sur ma propre analyse. En revanche, l'entraîneur qui accepte en permanence l'avis des autres n'est pas nécessairement un bon entraîneur. »

Il a conclu : « Je suis ouvert aux avis des membres de mon staff technique. Je peux changer mes décisions, mais je le ferai sur la base de ma propre analyse, et non à cause de ce que pensent les autres de l'extérieur. Je peux choisir différentes orientations », en référence au duo Tchouaméni-Valverde. « Le match comporte de nombreuses phases et de nombreux détails subtils, et le fait d'autoriser cinq remplacements constitue un facteur important pour les équipes qui disposent d'effectifs solides. »



