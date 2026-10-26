Mourinho révèle la surprise Yamal : « Je l'ai vu à 10 mètres de distance et j'ai compris » !

Le Real Madrid, dirigé par José Mourinho, est parvenu à remporter le Clasico face au Barça sur le score de 2-1, dans une rencontre équilibrée que le club merengue a fait pencher en sa faveur grâce au doublé de Kylian Mbappé, ainsi qu'à une organisation défensive qui a limité le danger des hôtes, en particulier Lamine Yamal, lequel a éprouvé de grandes difficultés à percer le flanc gauche du Real Madrid.

Selon le quotidien espagnol « Sport », cette victoire a renforcé la position du Real Madrid dans la course au championnat d'Espagne, après avoir réduit l'écart avec le Barça à 3 points, offrant ainsi à Mourinho un nouvel élan au terme des récentes victoires de l'équipe en Liga et en Ligue des champions, ainsi que de l'amélioration de ses performances sur le terrain.

Yamal sous pression

Le flanc droit a été le théâtre de l'un des duels individuels les plus marquants de la rencontre, Marc Cucurella étant parvenu à limiter les déplacements de Lamine Yamal, qui a semblé frustré sur certaines actions en raison de la difficulté à passer le défenseur espagnol.

À la 32e minute, Yamal a protesté auprès de l'arbitre Martínez Munuera, réclamant un avertissement pour Cucurella à la suite d'une intervention commise sur lui, estimant que le défenseur avait répété les fautes à son encontre sans écoper d'un carton jaune.

Les images ont révélé une tentative de la star du Barça d'inciter son adversaire à commettre une faute susceptible de lui valoir un avertissement, après avoir conservé le ballon pendant une dizaine de secondes lors d'une attaque, dans le but de pousser Cucurella à intervenir sur lui.

Mourinho reconnaît l'intelligence de Yamal

Malgré la réussite de son plan défensif, Mourinho n'a pas caché son admiration pour les qualités de Lamine Yamal, affirmant que le voir de près lui avait révélé le niveau du joueur de manière plus nette qu'à travers les écrans de télévision.

Le technicien portugais a déclaré : « Je ne mesure la qualité des joueurs que lorsqu'ils sont devant moi. À la télévision, je manque de perspective. J'ai vu Lamine à 10 mètres et j'ai compris sa qualité. »

Il a ajouté que Yamal était un joueur extrêmement intelligent et difficile à surveiller, précisant qu'il avait tenté d'inciter Cucurella à prendre un carton jaune, mais que le défenseur du Real Madrid avait bien géré la situation. Il a également salué l'apport de Diomande pour avoir empêché le Barça de profiter de la supériorité numérique et de créer des occasions dangereuses.

D'anciennes déclarations révèlent la nature du défi

Les racines du défi entre Yamal et Cucurella remontent à de précédentes déclarations du premier au sujet de l'intégration du défenseur à la sélection espagnole. En effet, lors d'un entretien avec l'émission « Tiempo de Juego » sur la radio « Cadena COPE », il avait confié lui avoir dit qu'il jouerait le premier match dans le onze de départ, mais qu'il serait remplaçant lors du second parce qu'il allait le battre.

Lors du Clasico, Cucurella a poursuivi le duel jusqu'à la fin de la rencontre, malgré les sifflets des tribunes, tandis que l'arbitre ne lui a pas montré de carton jaune en première période, bien qu'il ait commis plusieurs fautes sur l'attaquant du Barça.

Ce duel rappelle la rencontre entre Chelsea et le Barça en Ligue des champions, lorsque Cucurella était parvenu à limiter le danger de Yamal et avait livré une prestation défensive remarquable qui lui avait valu le titre d'homme du match.