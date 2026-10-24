José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tenu des déclarations remarquées avant le Clásico face au Barça, évoquant les chances de son équipe dans la course aux titres ainsi que la polémique liée à l'arbitre qui dirigera la rencontre.

Les propos de Mourinho ont été tenus lors de la conférence de presse qu'il a donnée ce samedi, avant la rencontre très attendue face au Barça au Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée de la Liga espagnole.

Mourinho croit en la capacité du Real Madrid à décrocher des titres

Interrogé sur le fait de savoir si le Clásico représentait le véritable test pour mesurer la capacité du Real Madrid à remporter des titres cette saison, la réponse de l'entraîneur portugais a été catégorique. Il a déclaré, selon les propos rapportés par le quotidien espagnol « As » : « Non, le Real Madrid avec Mourinho décroche des titres. »

La contestation de Mourinho ne porte pas sur le nom de l'arbitre

L'entraîneur du Real Madrid a évoqué les informations qui circulent concernant la désignation de José Luis Munuera Montero pour diriger le Clásico, dans un contexte de rapports le reliant à la polémique des paiements versés au fils de José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne.

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Mourinho a affirmé avoir été surpris par ce qui se dit au sujet de l'identité de l'arbitre, soulignant que sa contestation ne concernait pas le nom de l'arbitre lui-même, et a précisé : « Le nom de l'arbitre ne me dérange jamais. Je pars du principe que l'arbitre est bon, mais ce qui me dérange, c'est la violation des règles. »

Il a ajouté qu'une part de flou entourait encore le sujet, selon les informations dont il disposait, indiquant que différents noms avaient été avancés au cours des dernières semaines, mais qu'il n'avait reçu aucune confirmation de l'intérieur du club concernant un refus de désigner un arbitre en particulier.

Une réponse brève aux déclarations de Fermín

Interrogé sur la déclaration de Fermín López, le joueur du Barça, dans laquelle il a indiqué que les discussions permanentes au sujet des arbitres étaient devenues lassantes, l'entraîneur portugais s'est contenté d'une réponse brève porteuse d'une allusion évidente : « Que puis-je dire ? Il y a d'autres choses qui nous lassent nous aussi, et qui continuent de se produire. »

Le Camp Nou donne-t-il au Clásico un surcroît d'intensité ?

Au sujet de disputer la rencontre au Camp Nou et de savoir si cela lui apportait une dose supplémentaire d'enthousiasme, Mourinho a minimisé l'importance du stade, affirmant que cela ne différait en rien de jouer dans n'importe quelle autre enceinte.

Il a déclaré : « C'est comme si nous jouions dans n'importe quel autre stade. Nous parlons d'une équipe qui possède une grande qualité, mais rien de plus. »