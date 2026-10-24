Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1084945369.jpgSOPA Images
Loai Mohamed
Traduit par

Mourinho répond à la star du Barça : le nom de l'arbitre ne m'intéresse pas, il y a aussi des choses qui nous épuisent

J. Mourinho
F. Lopez
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Portugal
Espagne

L'entraîneur portugais : le Camp Nou est un stade comme les autres

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tenu des déclarations remarquées avant le Clásico face au Barça, évoquant les chances de son équipe dans la course aux titres ainsi que la polémique liée à l'arbitre qui dirigera la rencontre.

Les propos de Mourinho ont été tenus lors de la conférence de presse qu'il a donnée ce samedi, avant la rencontre très attendue face au Barça au Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée de la Liga espagnole.

Mourinho croit en la capacité du Real Madrid à décrocher des titres

Interrogé sur le fait de savoir si le Clásico représentait le véritable test pour mesurer la capacité du Real Madrid à remporter des titres cette saison, la réponse de l'entraîneur portugais a été catégorique. Il a déclaré, selon les propos rapportés par le quotidien espagnol « As » : « Non, le Real Madrid avec Mourinho décroche des titres. »

La contestation de Mourinho ne porte pas sur le nom de l'arbitre

L'entraîneur du Real Madrid a évoqué les informations qui circulent concernant la désignation de José Luis Munuera Montero pour diriger le Clásico, dans un contexte de rapports le reliant à la polémique des paiements versés au fils de José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne.

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

25 oct. 2026

RMA

RMA

Mourinho a affirmé avoir été surpris par ce qui se dit au sujet de l'identité de l'arbitre, soulignant que sa contestation ne concernait pas le nom de l'arbitre lui-même, et a précisé : « Le nom de l'arbitre ne me dérange jamais. Je pars du principe que l'arbitre est bon, mais ce qui me dérange, c'est la violation des règles. »

Il a ajouté qu'une part de flou entourait encore le sujet, selon les informations dont il disposait, indiquant que différents noms avaient été avancés au cours des dernières semaines, mais qu'il n'avait reçu aucune confirmation de l'intérieur du club concernant un refus de désigner un arbitre en particulier.

Une réponse brève aux déclarations de Fermín

Interrogé sur la déclaration de Fermín López, le joueur du Barça, dans laquelle il a indiqué que les discussions permanentes au sujet des arbitres étaient devenues lassantes, l'entraîneur portugais s'est contenté d'une réponse brève porteuse d'une allusion évidente : « Que puis-je dire ? Il y a d'autres choses qui nous lassent nous aussi, et qui continuent de se produire. »

Le Camp Nou donne-t-il au Clásico un surcroît d'intensité ?

Au sujet de disputer la rencontre au Camp Nou et de savoir si cela lui apportait une dose supplémentaire d'enthousiasme, Mourinho a minimisé l'importance du stade, affirmant que cela ne différait en rien de jouer dans n'importe quelle autre enceinte.

Il a déclaré : « C'est comme si nous jouions dans n'importe quel autre stade. Nous parlons d'une équipe qui possède une grande qualité, mais rien de plus. »

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
94231416-214
D
N
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
N
D
D
N
D
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
N
V
N
N
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
N
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
N
N
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
N
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
N
N
N
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
N
N
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
N
D
V
D
N
16
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
D
N
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
N
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
N
N
V
D
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
9135615-96
N
N
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
N
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google