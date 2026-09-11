José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a poursuivi sa défense de sa star brésilienne Vinicius Junior, rejetant les sifflets dont le joueur a fait l'objet lors de la victoire face à l'Inter Milan en Ligue des champions mardi dernier.

Le Real Madrid se prépare à affronter le Rayo Vallecano demain samedi en soirée, dans le cadre de la cinquième journée du Championnat d'Espagne, sachant que la formation madrilène cherche à corriger le tir après avoir subi sa première défaite de la saison face au Real Betis vendredi dernier.

« Les pierres et l'arbre fruitier »

Mourinho a évoqué la polémique entourant Vinicius, le soutien populaire dont il bénéficie parfois et les critiques qu'il subit à d'autres moments, s'appuyant sur un proverbe portugais pour le défendre.

Il a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « As » : « Au Portugal, il existe un proverbe, je ne sais pas s'il existe en Espagne sous la même forme : "on ne jette des pierres que sur les arbres qui portent des fruits". Qu'a fait Vini ici ces dernières années ? Combien de Ligues des champions a-t-il gagnées ? Combien de buts a-t-il marqués ? C'est un arbre qui porte beaucoup de fruits. Et les gens lancent des pierres parce qu'ils veulent les fruits. »

Il a ajouté : « La meilleure version de Vinicius va arriver. La version de l'an dernier, quand le Bernabeu avait peur face au Benfica et qu'il a fini par décider de la rencontre. Cette version de Vinicius va arriver. »

Mourinho a poursuivi : « À l'ère des données et des statistiques, il est très proche de sa vitesse maximale. Il a battu ses records de course à haute intensité, son record de récupérations de balles, et de récupérations de balles dans le dernier tiers... Il va arriver. »

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« Mon record est inscrit au Guinness »

Dans le même temps, Mourinho a refusé d'évaluer la réaction des supporters du Real Madrid envers Vinicius, mais il a reconnu qu'entendre des sifflets contre le joueur brésilien le rend triste.

Il a déclaré : « Je ne veux même pas donner mon avis, il ne s'agit pas de critiquer ou de donner un avis. Je ne suis personne pour donner mon avis. Je ressens de la tristesse, parce que je suis très exigeant avec les joueurs de mon équipe. »

L'entraîneur portugais a poursuivi : « J'ai lu certaines déclarations de (Dean) Huijsen, dans lesquelles il disait que je suis quelqu'un d'agaçant, et que je suis toujours derrière les joueurs. Et c'est vrai, je demande beaucoup. Être très exigeant, cela veut dire donner tout ce que l'on a. »

Mourinho a ajouté : « Je respecte le joueur qui donne tout. Vinicius voulait jouer, il voulait aider, il a joué en équipe, et il a joué avec respect pour son maillot. Ce type de joueur me pousse toujours à être à ses côtés. Cela ne veut pas dire qu'il jouera toujours, mais cela veut dire qu'il me trouvera toujours à ses côtés. Cela me rend triste, mais je ne veux pas évaluer ni critiquer. »

Mourinho a souligné : « D'après mon expérience, pas seulement au Real Madrid, quand il y a une union entre l'équipe et le stade, on devient... je ne veux pas dire invincible, mais on en est très proche. »

L'entraîneur du Real Madrid a tenté de rappeler aux supporters de son équipe le record qu'il détient en matière d'invincibilité à domicile, afin d'insister sur l'importance du soutien qu'il a reçu des supporters de ses équipes tout au long de sa carrière.

Il a déclaré : « Je détiens toujours un record dans le livre Guinness pour le nombre de matchs que j'ai disputés à domicile sans défaite dans les meilleurs championnats, 6 ou 7 ans sans défaite... je ne sais pas. Mais quand on fonctionne en équipe avec le stade, on devient invincible, et malgré cela, chaque stade, à un moment donné, a le droit de réagir. »

Selon le livre Guinness des records, Mourinho détient un record pour le nombre de matchs disputés à domicile sans défaite dans les grands championnats européens, sur une durée de 9 ans, entre février 2002 et février 2011, période durant laquelle il a dirigé 4 clubs : Porto, Chelsea, l'Inter Milan et le Real Madrid (lors de son premier passage).

L'état de l'équipe

À propos de l'état de ses joueurs avant la rencontre face au Rayo Vallecano, Mourinho a déclaré : « Heureux, unis, et nous travaillons bien. Il est évident que bien travailler implique une bonne récupération. Nous avons effectué aujourd'hui un travail tactique et il n'y a pas eu une grande intensité. Mais avec le respect de l'adversaire. Il a obtenu la victoire et a montré sa qualité. Nous devrons être pleinement concentrés demain. »

Il a ajouté : « Je profite de la question pour remercier l'entraîneur Iñigo Pérez pour ses mots, ils étaient "très gentils", et je ne méritais pas tout cela. Je l'enlacerai demain. »

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