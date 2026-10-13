Mourinho relance la polémique avec une nouvelle déclaration : que s'est-il passé à la première minute face à Villarreal ?

Partager Suivez GOAL sur Google

Un message énigmatique de l'entraîneur portugais

Publicité

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a de nouveau adressé un message énigmatique à la presse espagnole. Interrogé à plusieurs reprises sur la polémique entourant le dernier match contre Villarreal en Liga, le technicien portugais a évité d'entrer dans le débat et a finalement invité les journalistes italiens à l'interroger sur le match contre la Roma.

Le Real Madrid se déplace chez la Roma, au stade Olympique, demain mercredi, lors de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions.

Mourinho a déclaré en conférence de presse avant le match contre la Roma : « Je vous invite tous à regarder la première minute contre Villarreal ; une seule minute suffit. »

Mourinho est même allé plus loin, défiant la presse de réexaminer la question : « La première minute suffit. Si vous le souhaitez, nous pourrons en discuter samedi prochain ; cette première minute dispense de toute explication pour quiconque comprend le football. »

Publicité Publicité

Mais que s'est-il passé exactement durant cette minute ? Le journal « Marca » a proposé une revue des images, dont les dix premières minutes de la rencontre.

Prochains matchs ROM Ligue des Champions 15:00 RMA Regarder

Le quotidien espagnol a écrit : « Au début, un hors-jeu a été signalé contre Mbappé, que l'arbitre a sanctionné sur une action dont le positionnement était douteux. Quelques minutes plus tard, le joueur français a été impliqué dans une situation similaire, également sanctionnée comme un hors-jeu. Ces deux décisions soulèvent des questions, même si aucune des deux ne permet de conclure à une intention de la part de l'arbitre. Aucune reprise n'a été diffusée pendant la retransmission pour clarifier ces actions. »

Le match entre le Real Madrid et Villarreal, qui s'est terminé par une victoire de la Maison Blanche (1-0) samedi dernier, a été marqué par une importante polémique arbitrale, en particulier après le deuxième but madrilène inscrit par Vinicius Junior, que l'arbitre a finalement annulé après recours à l'assistance vidéo, avant d'expulser le joueur brésilien pour avoir tiré les cheveux de Nathan Salibi, joueur de Villarreal, en début d'action, ce qui avait poussé Mourinho à boycotter la conférence de presse d'après-match.











