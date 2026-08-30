José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Malaga, ce dimanche, en Liga, au stade Santiago-Bernabéu.

José Mourinho a opté pour la rotation en effectuant cinq changements par rapport au onze de départ qui a disputé la rencontre de mercredi dernier face à la Real Sociedad.

Le changement le plus marquant est la titularisation de Cucurella pour la première fois avec le Real Madrid. Rüdiger et Arnold ont également pris place en défense, tandis que Konaté et Dumfries sont laissés au repos, tout comme Bernardo Silva, remplacé par Camavinga.

En attaque, Brahim Díaz constitue un renfort de poids pour le trio de choc composé de Vinícius, Mbappé et Bellingham.

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La composition de départ du Real Madrid est la suivante :

Courtois, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Bellingham, Vinícius et Mbappé.









Quant à la composition de Malaga annoncée par l'entraîneur Juan Funes, elle est la suivante :

Alfonso Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Larrubia, Dotor, Merino, Rafa Rodríguez, Joaquín Muñoz et Chupi.

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