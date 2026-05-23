José Mourinho assistera samedi à la finale de la DFB-Pokal entre le Bayern Munich et le VfB Stuttgart, au stade olympique de Berlin. L’entraîneur du Benfica, pressenti pour prendre les rênes du Real Madrid, se trouve en Allemagne pour observer Michael Olise, la star du Bayern.

Des images diffusées sur X par le journaliste allemand Florian Plettenberg (Sky Deutschland) le montrent quittant l’hôtel Adlon Kempinski pour se rendre au stade, casquette sur la tête et muet face aux médias.

Selon Plettenberg, le technicien portugais a été invité par Fabian Wohlgemuth, membre du conseil d’administration du VfB Stuttgart, et occupe une place VIP. Il doit également rencontrer la direction du club finaliste.

Il pourra ainsi observer de près Olise et d’autres cadres du Bayern. L’ailier français est depuis quelque temps associé au Real Madrid, même si le Bayern n’envisage pas de le céder cet été.

Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern, a d’ailleurs adressé un message clair à Mourinho sur Sky Deutschland : « J’espère ne pas le croiser. Il peut bien garder un œil sur Olise, mais il ne parviendra pas à l’acheter. »

Sky précise que cette rencontre a été organisée par GestiFute, l’agence du célèbre agent Jorge Mendes, qui joue un rôle clé dans le retour imminent de Mourinho au Real Madrid.

Reste à savoir si Mourinho parviendra à arracher Olise au Bayern, où son contrat court jusqu’en milieu d’année 2029. Transfermarkt estime actuellement la valeur du joueur à 140 millions d’euros.