Mourinho réclame quatre Portugais… et Mendez s'immisce dans le projet du Real Madrid

Grâce à son agence « Gestifute », Jorge Mendes s’est imposé comme l’un des agents les plus influents du football espagnol. Son vaste réseau et ses liens historiques avec les grands clubs lui permettent d’intervenir de manière décisive dans les opérations d’achat, de renouvellement et de vente impliquant le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Selon le journal Sport, l’arrivée de José Mourinho a permis de renforcer les liens entre Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Jorge Mendes, relation qui s’était détériorée après le départ de Cristiano Ronaldo.

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Une récente réunion stratégique a réuni Mourinho, Mendes, José Ángel Sánchez et Jonny Calafat afin de planifier la saison 2026-2027.

Lors de cet entretien stratégique, l’agent portugais est devenu un acteur central dans l’élaboration du nouveau projet sportif du Real, selon le quotidien catalan. Mourinho aurait notamment demandé le recrutement de plusieurs joueurs lusitaniens : Bernardo Silva, Ruben Dias, Matheus Nunes et Matheus Fernandes.

Mendes reste très influent au FC Barcelone, où il pilote actuellement le dossier du départ d’Ansu Fati vers Monaco et pourrait jouer un rôle clé dans une éventuelle vente de Marc Casado. Il représente aussi plusieurs joueurs du Barça, dont Lamine Yamal est la figure la plus en vue.

S’il entretient depuis longtemps de bons rapports avec l’Atlético, la façon dont a capoté le dossier Bernardo Silva pourrait toutefois créer quelques tensions.

Rappelons que Bernardo a finalement opté pour le Real Madrid, où il devrait s’engager officiellement cet été, alors qu’il était auparavant tout proche de l’Atlético.