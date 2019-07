Mourinho recherche désespérément un poste : "Je ne peux pas profiter de mon temps libre"

Le Portugais dit qu'il a refusé un certain nombre d'offres et attend le bon projet.

Sans poste d'entraîneur depuis son départ de l'hiver dernier, José Mourinho va selon toute vraisemblance vivre le début de saison loin du banc de touche. Les meilleurs clubs ont tous un technicien en poste et l'entraîneur portugais n'a pas été choisi pour assumer ses fonctions. Dans un entretien accordé à Sky Sports, José Mourinho a avoué qu'il avait hâte de reprendre du service et qu'il ne parvient pas à profiter de "ses vacances".

"C’est fondamentalement la première fois que j’ai le temps de penser, la première fois que je suis à Setubal à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août depuis plus de 20 ans. J'ai un peu de temps pour réfléchir, repenser, analyser et ce que je ressens, c'est que" Ze "(surnom de Mourinho dans son enfance) est en feu! Mes amis me disent: 'profite de ton temps, profite de ton mois de juillet, profite de ton mois d'août, profite de ce que tu n'as jamais eu", a indiqué l'ancien entraîneur de Manchester United.

"Honnêtement, je ne peux pas en profiter. Je ne suis pas assez heureux pour en profiter. Mon football me manque, je suis en feu, j'ai un compromis avec moi-même, avec des gens qui m'aiment, avec autant de supporters que j'ai dans le monde, autant de gens que j'ai inspiré. Ze doit être Ze et Ze jusqu'au dernier jour, mais je ne vois pas le dernier jour car ma prochaine étape sera comme le début !", a ajouté le Spécial One.

"Attendre le bon projet"

"Je ne pense pas que ce soit juste une année de plus, une année de plus de travail, vu combien de titres j'ai gagné. C'est l'histoire, c'est le musée ! Mon avenir commencera dans mon prochain club et, comme je le disais, j'ai l'air un peu ridicule avec tant de belles choses autour de moi et tant de choses que je n'avais pas depuis tant d'années, mais je ne peux pas vraiment profiter de mon temps libre", a conclu José Mourinho.

Le Portugais a expliqué pourquoi il est toujours sans club : "La chose la plus difficile pour moi est de dire non aux possibilités. Je devais travailler car, à l'intérieur de moi, j'ai toujours envie de travailler. Si j'ai l'occasion de travailler, je veux dire" travaillons ". Dire" non " est très, très, très, très difficile. Pourquoi est-ce que je dis non? Je dis non parce que ce n'est pas au niveau de défi que je veux. Mais, tout en respectant les possibilités que j'ai et les clubs impliqués, je veux le droit de choisir les gens qui sont 'Mourinhista' - comme on dit au , en et en - 'Mourinhista' est quelqu'un qui est fan".

"Les 'Mourinhistas' veulent de moi à une bonne place, alors pour moi maintenant, il ne s'agit pas de dire : "d'accord, j'ai cette offre et je vais l'accepter". Je dois être patient et attendre la bonne opportunité, celle qui est à la taille de mon niveau en management. C’est la chose la plus difficile, car j’ai eu envie durant cette période de dire si souvent : "Oui, j'y vais". Mais non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Je dois attendre le bon moment. Je n'ai jamais dit qui est le bon projet. Je ne fais jamais cela. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui pensent que je suis le bon gars pour eux et je ne fais jamais ça", a conclu José Mourinho