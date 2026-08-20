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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

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Mourinho profite de Yamal pour rassurer le vestiaire du Real Madrid : qu'a-t-il dit des joueurs merengue ?

J. Mourinho
L. Yamal
Real Madrid
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LaLiga
Portugal
Espagne

Aucune place pour lui parmi les joueurs du Real Madrid

Dans des déclarations inattendues qui ont enflammé la polémique très tôt en Espagne, le Portugais José Mourinho, de retour à la tête du Real Madrid pour une mission de reconquête des titres, a adressé un double message empreint d'un éloge sans détour envers le Barça, et d'un refus catégorique de l'idée de recruter son jeune joyau Lamine Yamal.

Cela s'est produit lors d'un entretien exclusif accordé par l'entraîneur portugais à l'émission espagnole « El Chiringuito », en pleine reprise officielle des compétitions de football espagnol, alors que le Barça, tenant du titre, aborde la nouvelle saison avec une grande confiance, tandis que le Real Madrid entame une nouvelle ère marquée par des changements radicaux et le retour de Mourinho sur le banc.

Malgré une apparition d'abord posée, Mourinho a rapidement renoué avec son style habituel, franc et direct, et n'a pas hésité à saluer le projet sportif du Barça sous la houlette de Hansi Flick et du directeur sportif Deco, qu'il avait déjà entraîné à Porto.

Mourinho a déclaré sur un ton d'admiration manifeste : « Cela m'a plu, c'est un excellent travail réalisé entre Hansi Flick et Deco, et bien sûr les joueurs, cela m'a beaucoup plu. »

Interrogé sur la possibilité de recruter Lamine Yamal, la jeune star du Barça, champion d'Europe et du monde, sa réponse a été tranchante et surprenante, affirmant sa loyauté absolue envers son groupe actuel.

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Il a ajouté : « Je n'en veux pas, c'est sans aucun doute un jeune joueur doté d'un potentiel immense, il n'est pas courant d'être champion d'Europe et du monde à dix-neuf ans, mais nous avons une équipe de très haut niveau, je ne ferai de place à aucun autre joueur pour le moment. Aujourd'hui, ce sont les joueurs de mon équipe, et ce sont les meilleurs. »

Par ces déclarations, Mourinho a envoyé un message rassurant fort au vestiaire du Real Madrid, et dans le même temps un message de respect envers l'éternel rival, au début d'une saison qui s'annonce brûlante dès ses premières journées.

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