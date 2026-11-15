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José Mourinho ne semble pas vouloir apporter de changements à l'effectif du Real Madrid lors du mercato hivernal, malgré la présence de deux joueurs qui n'entrent pas dans ses plans depuis le début de la saison, alors que certains dossiers restent ouverts, à commencer par l'avenir d'Endrick Felipe, qui n'a pas bénéficié de suffisamment d'occasions de jouer.

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Le club madrilène se prépare à reprendre son parcours après la deuxième trêve internationale, puisqu'il affronte le Celta Vigo le 21 novembre, avant de disputer 8 autres rencontres d'ici les fêtes de fin d'année. Peu après s'ouvrira le marché des transferts hivernal, en janvier, une période durant laquelle le Real Madrid n'a généralement pas pour habitude de bouger.

Mais Iván Martín, journaliste au quotidien « OK Diario », a révélé deux exceptions possibles, précisant que le club et Mourinho ne souhaitent pas modifier l'ossature de l'équipe en cours de saison, à l'exception d'un éventuel feu vert aux départs de Raúl Asencio et de Ferland Mendy, qui n'ont disputé aucun match cette saison.

Martín a déclaré, lors de son apparition sur la chaîne YouTube d'Iñaki Angulo : « Mourinho ne laissera pas partir Endrick, il ne le laissera pas s'en aller. Les deux seuls joueurs qu'il pourrait autoriser à partir lors du mercato hivernal sont Mendy et Raúl Asencio. »

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Ses propos s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion sur la situation d'Endrick, qui n'a disputé que 141 minutes cette saison. Selon les informations rapportées par le site Defensa Central au sujet du journaliste espagnol, Asencio et Mendy n'entrent pas dans les plans de l'entraîneur portugais à l'heure actuelle.

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Le latéral français avait été laissé en dehors de la liste du Real Madrid engagée en Ligue des champions, remplacé par Sergio Martínez, le jeune talent recruté par le club en provenance du Racing Santander fin août, bien que le milieu de terrain ne soit pas encore apparu avec l'équipe première.

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Asencio a été opéré fin septembre, à la suite d'une fracture du tibia de la jambe droite, et la durée de son absence avait alors été estimée entre deux et 4 mois. Toutefois, le défenseur pourrait revenir avant la date prévue, après avoir fourni de gros efforts durant son programme de réhabilitation. De son côté, Mendy a repris l'entraînement avec ses coéquipiers, après s'être remis d'une grave blessure au tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite.

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Un point d'interrogation autour d'Endrick

Même si le Real Madrid ne prévoit d'effectuer aucun mouvement à partir du 2 janvier, date de l'ouverture du marché des transferts en Espagne, la situation d'Endrick pourrait changer la donne. Son faible temps de jeu pourrait en effet pousser l'attaquant brésilien à réclamer un départ, cette fois peut-être sous la forme d'un transfert définitif, après avoir joué sous forme de prêt à l'Olympique Lyonnais. Dans ce cas, Florentino Pérez pourrait bouger, malgré l'attachement de Mourinho à ne pas modifier son effectif.

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Le rapport indique que certaines circonstances pourraient conduire la direction du club à revoir sa position, en étudiant la possibilité de chercher des transferts pour renforcer l'équipe si le besoin s'en fait sentir. Mais la tendance qui prévaut actuellement au sein du Real Madrid penche en faveur du maintien du groupe actuel, en partant du principe qu'on ne change pas ce qui fonctionne bien.

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