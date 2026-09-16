Le Real Madrid a signé une victoire palpitante sur la pelouse d'Elche sur le score de 3-2, mais il a quitté le stade Martínez Valero avec de nombreux points d'interrogation, après que sa domination confortable s'est transformée en véritable calvaire au cours de la seconde période, dans une scène qui a révélé un recul soudain de l'équipe et a failli lui coûter la perte de deux précieux points.

Le quotidien espagnol « Marca » s'en est pris à l'entraîneur José Mourinho et aux joueurs du club madrilène, affirmant que ce qui s'est produit en seconde période ne peut s'expliquer facilement, après que le Real Madrid a affiché un tout autre visage que celui de l'équipe qui s'était imposée avec force en première mi-temps, qu'elle a terminée avec une avance de 2-0.

Le journal a adressé des critiques claires à la manière dont l'équipe a abordé la rencontre, estimant que les joueurs du Real Madrid ont reculé de façon incompréhensible et ont laissé Elche prendre les rênes du match.

Le Real Madrid semblait, en première période, filer vers une victoire confortable, après les buts d'Arda Güler et de Kylian Mbappé, en plus du gâchis de nombreuses occasions qui auraient pu sceller le sort de la rencontre plus tôt.

Mais cet avantage n'a pas duré, car Güler a disparu, ainsi qu'un certain nombre des principaux joueurs de l'équipe après la pause, et le Real Madrid est passé du statut d'équipe entreprenante à celui d'une équipe qui attend les attaques de son adversaire.

« Marca » estime que le problème ne résidait pas seulement dans le score, mais dans la manière dont le Real Madrid a géré son avance : au lieu de continuer à presser et de tenter d'inscrire un troisième but pour clore la rencontre, l'équipe a reculé à la recherche d'un contre pour sceller le match, ce qui a permis à Elche de revenir dans l'ambiance de la rencontre et d'exercer une pression continue sur les buts du club madrilène.

Ce n'est pas seulement le recul des joueurs qui a été critiqué, car José Mourinho s'est retrouvé contraint de procéder à des changements offensifs successifs pour tenter de sauver la situation.

L'entraîneur a fait entrer Jude Bellingham et Brahim Díaz, allant même jusqu'à utiliser Brahim au poste d'arrière droit lors de l'une des périodes du match les plus pesantes pour le Real Madrid.

Alors que l'équipe continuait de souffrir, Mourinho a opté pour une solution plus offensive et a terminé la rencontre avec trois attaquants de métier, à savoir Mbappé, Endrick et Espí, aux côtés de Brahim Díaz, Diomandé et Bellingham, dans une tentative de reprendre le contrôle d'un match qui avait échappé au Real Madrid.

Malgré cela, cette solution n'a pas suffi à empêcher l'état de chaos qui a régné dans les dernières minutes, avant qu'Espí ne réapparaisse au bon moment et n'inscrive un but qui a sauvé le Real Madrid d'un effondrement qui paraissait proche, offrant à son équipe une victoire passée d'un résultat logique à un succès que l'équipe a eu beaucoup de mal à préserver.

Mourinho avait justifié le recul face au Rayo Vallecano lors du match précédent par le facteur physique, mais « Marca » estime que le scénario face à Elche était différent, d'autant que le Real Madrid a abordé la rencontre avec cinq changements dans son onze de départ.

Selon le journal, le problème cette fois n'était pas tant physique qu'il était lié à la prestation de l'équipe, à ses décisions et à l'attitude de ses joueurs sur le terrain.

L'aspect le plus inquiétant demeure que ce recul est intervenu à seulement cinq jours du derby de Madrid face à l'Atlético au stade Metropolitano, où le Real Madrid sera tenu d'afficher un tout autre visage s'il veut éviter de rééditer le scénario de la seconde période face à Elche.

À lire aussi :

Une gifle au visage de Mbappé : les supporters du Real proposent Yamal pour le Ballon d'Or !