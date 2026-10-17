Les confrontations face au Séville FC ne passent jamais inaperçues dans la mémoire de José Mourinho : le club espagnol est associé à deux des épisodes les plus marquants de l'affrontement entre le technicien portugais et l'arbitrage, avant que la Maison Blanche n'affronte le club andalou demain dimanche en Liga.

L'épisode le plus récent remonte à la finale de la Ligue Europa en 2023, lorsqu'il a perdu le titre avec la Roma à Budapest au milieu de protestations véhémentes contre l'arbitre anglais Anthony Taylor. L'autre s'est produit plus de 12 ans plus tôt, quand Mourinho avait transformé la rencontre entre le Real Madrid et le Séville FC en affaire arbitrale, en passant en revue une liste de 13 faits de jeu qu'il contestait avec virulence.

Le journal "Marca" rapporte qu'avec le retour des tensions entre le Real Madrid, les arbitres et la Fédération espagnole de football, ces épisodes reviennent au premier plan, mettant en lumière la manière dont Mourinho gère les décisions arbitrales, ainsi que les crises qui ont parfois dépassé les limites du terrain pour se muer en différends avec les institutions sportives et les directions des clubs.

Finale de Budapest : un titre perdu qui a déclenché le face-à-face avec Taylor

L'épisode le plus récent a débuté lors de la finale de la Ligue Europa de la saison 2022-2023, quand la Roma a affronté le Séville FC à Budapest, après que le club italien avait été sacré en Ligue Europa Conférence la saison précédente.

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La rencontre ne s'est pas déroulée comme Mourinho le souhaitait : le Séville FC a décroché le titre pour la septième fois de son histoire aux tirs au but, mais le technicien portugais n'a pas caché sa conviction que les décisions arbitrales avaient compliqué la tâche de son équipe.

Dès la fin du match, Mourinho s'est précipité vers l'arbitre anglais Anthony Taylor et lui a lancé une phrase furieuse : "Tu es une honte, tu es une honte", une scène qui s'est soldée par l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre par l'UEFA, avant qu'il ne soit sanctionné de quatre matches de suspension.

Il ne s'agissait pas d'un simple mouvement d'humeur passager : en conférence de presse, Mourinho est revenu sur les décisions qui avaient provoqué sa colère, critiquant le nombre élevé de cartons jaunes et contestant la non-expulsion d'Erik Lamela après un second avertissement, avant de conclure en affirmant que son équipe avait été victime d'une injustice malgré le très haut niveau affiché en finale.

Mourinho a déclaré : "Nous rentrons à la maison en nous sentant morts à cause de l'injustice. Mais ce fut un match magnifique et une grande finale. L'arbitre avait l'air espagnol, avec un tel nombre de cartons jaunes. Et quand il devait donner le second carton jaune à Lamela, il ne l'a pas fait, puis il a marqué l'un des buts lors des tirs au but. C'est une injustice."

Même l'intervention du responsable de l'arbitrage européen n'a pas mis fin à sa colère

La crise s'est prolongée après la rencontre, et plus précisément sur le parking de la Puskás Aréna, où Mourinho a montré sur son téléphone les images du penalty accordé au Séville FC avant que l'arbitre assistant vidéo n'intervienne pour l'annuler.

Roberto Rosetti, responsable de l'arbitrage à l'UEFA, a tenté de calmer la situation et d'apaiser le technicien portugais, mais sa tentative n'a pas fait changer d'avis Mourinho, qui lui a répondu : "Tu étais d'accord avec eux."

Il s'est ensuite de nouveau adressé à Taylor, en s'appuyant sur la position de Rosetti au sujet du penalty, et a déclaré : "Même Rosetti a dit que ce n'était pas un penalty, et toi, tu n'as pas été capable de le voir."

Des mois plus tard, le dossier était toujours présent dans la mémoire de Mourinho. Interrogé une nouvelle fois sur l'arbitre anglais, il a choisi de ne pas réitérer son attaque précédente, mais il a envoyé un message clair sur la persistance de sa colère : "Je ne dirai pas ce que je pense de Taylor, parce qu'ils me suspendraient dix matches."

La nuit du Bernabéu dont Mourinho est sorti avec une liste de 13 erreurs

Mais la relation tendue de Mourinho avec l'arbitrage lors des matches face au Séville FC remonte à des années plus lointaines, et plus précisément à décembre 2010, lors de sa première saison avec le Real Madrid.

À l'époque, la Maison Blanche s'était imposée face au Séville FC sur un but de Ángel Di María, mais le résultat n'a pas été au cœur des propos de Mourinho après la rencontre. Il s'est en effet présenté en conférence de presse avec une liste de 13 faits de jeu qu'il considérait comme des erreurs d'arbitrage commises par l'arbitre Clos Gómez.

Cette liste comprenait des contestations de décisions de hors-jeu, des fautes non sifflées en faveur des joueurs du Real Madrid, mais aussi des réclamations pour des cartons jaunes et un penalty, en plus de critiques sur la manière dont le temps additionnel avait été calculé.

Ses principales contestations portaient sur les hors-jeu signalés contre Mesut Özil, Karim Benzema et Di María, alors qu'il estimait qu'ils n'étaient pas en position de hors-jeu, sur l'absence de sanction pour certaines fautes des joueurs du Séville FC, ainsi que sur le penalty non accordé après une intervention sur Granero à la 69e minute.

Mourinho a également contesté l'absence de second carton jaune à l'encontre de Ricardo Carvalho lors d'un duel avec Negredo, et critiqué le carton jaune reçu par Özil pendant son remplacement pour perte de temps, estimant que les joueurs du Séville FC n'avaient pas été traités de la même manière.

Clos Gómez a dirigé cette rencontre, avant de prendre plus tard la responsabilité de la technologie de l'arbitrage assisté par vidéo en Espagne, à partir de mars 2018.

"Je ne veux pas défendre l'équipe tout seul" : un message à la direction du Real Madrid

En présentant cette liste, Mourinho ne cherchait pas seulement à formuler une nouvelle contestation à l'égard de l'arbitre : il voulait aussi pousser la direction du Real Madrid à adopter une position plus claire pour défendre l'équipe.

Le technicien portugais a réclamé une réunion urgente avec le président du club, Florentino Pérez, exprimant son mécontentement d'avoir à assumer seul la responsabilité de protester contre les décisions arbitrales, et d'en payer ensuite le prix par des sanctions et des suspensions.

Mourinho a déclaré : "On m'a présenté une liste de 13 erreurs graves. Et on m'a demandé si je me sentais fatigué par la pression. Non, parce que je ne ressens pas de pression quand je fais les choses que j'aime : entraîner et jouer. Ce dont je me sens un peu fatigué, c'est qu'on me présente une liste d'erreurs d'arbitrage graves, puis qu'on veuille que je m'en prenne à l'arbitre et que je défende mon équipe. Cette équipe mérite que quelqu'un la défende, aujourd'hui et en bien d'autres occasions."

Et d'ajouter : "Si je prends cette liste et que j'agis en conséquence, le résultat sera toujours le même : Mourinho suspendu. Nous avons un club et une structure dirigeante, et je veux que tout le monde défende mon équipe, et non que je sois le seul à le faire. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne mérite même pas de commentaire."

Ses propos comportaient une critique de la direction du club à l'époque, en référence à l'absence du soutien qu'il attendait des dirigeants, parmi lesquels Jorge Valdano, directeur général sportif, et Miguel Pardeza, directeur sportif.