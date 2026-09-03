Mourinho ouvre le feu sur son joueur : l'accumulation des erreurs est inacceptable

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a adressé des critiques explicites à son joueur Raúl Asencio, après le prononcé d'un jugement à son encontre pour conduite sous l'emprise de l'alcool à un taux proche de quatre fois la limite légale autorisée.

Mourinho a affirmé que le comportement du joueur du Real Madrid en dehors du terrain n'est pas dissociable de sa responsabilité au sein du club, tout en insistant dans le même temps sur l'engagement et le professionnalisme du joueur lors des entraînements.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse avant la rencontre face au Real Betis prévue demain vendredi en Liga : « Tout le monde commet des erreurs, mais lorsque les erreurs s'accumulent, c'est une autre affaire. »

Il a ajouté, dans des propos relayés par le journal « AS » : « Un joueur du Real Madrid reste un joueur du Real Madrid 24 heures sur 24. Ce que tu fais en dehors du club peut nuire à ta réputation et à celle du club, et je ne suis pas content. »

Malgré ses critiques, l'entraîneur portugais a tenu à saluer le comportement du joueur au sein du centre d'entraînement de Valdebebas, déclarant : « À Valdebebas, c'est un véritable professionnel. Lorsqu'il était en forme, personne ne s'entraînait plus que lui ni mieux que lui. Et maintenant, malgré sa blessure, il est le premier à arriver et le dernier à partir. Il fait preuve d'un dévouement extrêmement grand. »

Mourinho a précisé que le club avait ouvert une enquête interne sur cette affaire, mais qu'il n'avait pas l'intention de prendre une quelconque décision sportive de son côté avant que les procédures ne soient tranchées.

Il a déclaré : « Le club a ouvert un dossier d'enquête, et en tant qu'entraîneur, tant que ce dossier reste ouvert, je le considère comme un joueur du Real Madrid. Et il le restera au cours des prochaines semaines. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora