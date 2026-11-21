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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a souligné les difficultés rencontrées par son équipe face au Celta Vigo, indiquant avoir vu de nombreux joueurs qui n'étaient pas au mieux physiquement, mais qui ont fait preuve d'un fort caractère.

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Le Real Madrid a renversé la situation face au Celta Vigo, qu'il recevait, transformant un retard d'un but en une victoire arrachée sur le fil (2-1) lors de la 13e journée de Liga, pour porter son total à 33 points, à la deuxième place du classement.

Le quotidien AS a publié les déclarations faites par Mourinho à la chaîne Real Madrid TV à l'issue de la rencontre.

Mourinho a déclaré : « Je vois les aspects positifs, notamment la volonté de ces joueurs de gagner et leur capacité à surmonter les difficultés. »

Il a poursuivi : « Le match a été très difficile, d'abord à cause du Celta Vigo, qui sait jouer, défendre et garder le ballon, et qui sait frustrer une équipe qui veut avoir la possession et gagner. Le Celta Vigo porte une grande part de responsabilité dans les difficultés rencontrées pendant ce match. »

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Il a souligné : « Ensuite, j'ai vu beaucoup de joueurs qui n'étaient pas en bonne condition physique : certains sont arrivés jeudi dernier, d'autres n'ont pas dormi dans la nuit de mercredi, d'autres encore ont passé de longues heures dans l'avion, et la fatigue physique affecte un peu les capacités mentales. »

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Il a fait remarquer : « La première passe du match, effectuée par Ibrahima Konaté, est partie directement en dehors du terrain. Ce n'est pas un bon signe. »

Il a insisté : « Mais je vois aussi les aspects positifs, notamment la volonté de ces joueurs de gagner et leur capacité à surmonter les difficultés. Nous avons terminé le match avec Arda et Jude Bellingham, et au milieu, un groupe de joueurs offensifs qui étaient exténués, mais il était évident qu'ils se battaient de toutes leurs forces. »

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Mourinho a expliqué : « Après l'égalisation à 1-1, c'était comme un ouragan. On perd le ballon, puis on le récupère, puis on le perd à nouveau, puis on le récupère, et au final, nous avons pris les points, et c'était le plus important. »

Le technicien portugais a affirmé : « C'est un groupe fort, composé de personnes capables de surmonter les difficultés et qui savent se battre face aux situations compliquées. »

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Il a ajouté : « Ce que nous voulons, c'est gagner facilement, arriver à la pause tous sereins, et rire après avoir mené 3-0 ou 4-0. Mais ce n'est pas toujours possible, et c'est là que cette forte personnalité doit se manifester. »

Il a enchaîné : « L'une des clés de la seconde période a été d'intensifier le pressing et de mettre plus d'agressivité dans la récupération du ballon après l'avoir perdu. Parmi ces difficultés, il y a le fait d'être mené au score et de se faire siffler dans son propre stade. »

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Il a précisé : « Nous avons enchaîné neuf victoires consécutives, et nous visons la dixième mardi. »

Il a poursuivi : « Vinícius et Espi. À quel point est-il important que tous les joueurs soient prêts et concentrés ? Cela dépend d'eux, et le mérite leur revient. Ils possèdent des valeurs humaines, qui consistent à comprendre que l'équipe est plus importante que chacun d'entre nous. Si c'est pour jouer 90 minutes, c'est 90 minutes, et si c'est pour une minute, c'est une minute. »

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Il a assuré : « Certains joueurs n'ont pas joué la moindre minute, et pourtant ils étaient sur le banc à réclamer à l'arbitre de siffler la fin et à demander à Vinícius de revenir défendre. Au final, tout le monde a participé, même les joueurs qui étaient en tribune ont apporté leur pierre. C'est la responsabilité des joueurs : ce sont eux qui construisent ce groupe fort et qui créent un vestiaire où règne une ambiance positive. »