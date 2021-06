Mourinho n'a jamais voulu vendre De Bruyne quand il était à Chelsea

Le Portugais a vu la décision de se débarrasser du meneur de jeu en 2014 fortement critiquée, mais il prétend avoir toujours été un grand fan de lui.

José Mourinho a fait face à de nombreuses critiques au fil des années pour avoir autorisé Kevin De Bruyne à quitter Chelsea, mais le Portugais affirme qu'il n'a jamais voulu que le Belge quitte définitivement Stamford Bridge. En janvier 2014, le meneur de jeu a quitté l'ouest de Londres dans le cadre d'un accord de 20 millions d'euros avec Wolfsburg, après avoir déjà attiré l'attention en Allemagne lors d'un prêt au Werder Brême.

Quelques mois plus tard, dix-huit plus exactement, Kevin De Bruyne effectuait son retour en Angleterre à Manchester City par la grande porte. Depuis, l'international belge a remporté plusieurs fois la Premier League, a été sacré double joueur de l'année PFA et l'un des meilleurs talents du football mondial de son époque dans une nuance différente de bleu. Interrogé sur la façon dont De Bruyne a été autorisé à glisser entre les mailles du filet de Chelsea, Mourinho – qui a été accusé d'avoir peu de confiance dans les joueurs prometteurs – s'est justifié à talkSPORT.

"Il m'a tellement impressionné que j'ai pris la décision que je ne voulais pas que ce gamin soit prêté, je voulais qu'il reste, et lors de notre premier match de la saison de Premier League, il a commencé contre Hull City. Lors du deuxième match, nous sommes arrivés à Old Trafford et après cela, il est venu me voir et m'a dit: "Je veux jouer chaque match, je veux jouer chaque minute". Il a mis beaucoup de pression là-dessus", a expliqué José Mourinho.

"Il voulait partir, il voulait aller en Allemagne où il était auparavant prêté et si heureux, et sa décision était d'y aller. Il a mis une grande pression là-dessus et cela a très bien fonctionné pour lui. L'histoire est là et la qualité du joueur est absolue, il est dans le top cinq mondial", a ajouté le Portugais. "Quand il était censé partir en prêt et que j'ai pris la décision de le garder, j'ai vu ces qualités. Il n'avait pas l'expérience et la maturité qu'il a maintenant, mais ses pieds et sa vision étaient déjà là".

"Il savait très bien ce qu'il voulait et il n'était pas prêt à avoir cette saison à Chelsea où beaucoup de bons joueurs étaient dans la même équipe, il n'avait pas la patience. Il n'était pas prêt pour ça, il venait d'une saison en Allemagne où il jouait chaque minute de chaque match. Parfois, nous, les entraîneurs, faisons des erreurs, mais ce n'était pas le cas. J'ai vu qu'il avait le potentiel pour réussir, mais il savait parfaitement ce qu'il voulait", a conclu José Mourinho.

De Bruyne est devenu une superstar mondiale pendant son séjour à Manchester City, au grand dam des fans des Blues qui ont raté une occasion de bénéficier de son talent considérable. Il n'est pas la seule source de frustration pour Chelsea, cependant, avec un certain nombre d'autres jeunes joueurs ayant évolué à Stamford Bridge avant d'atteindre les sommets ailleurs. Mohamed Salah, star de Liverpool, a eu peu de gagner sa place à Chelsea. Romelu Lukaku a également été contraint de partir pour obtenir les opportunités dont il avait besoin pour devenir l'un des meilleurs numéro neuf de la planète, le Belge étant désormais un atout de poids pour l'Inter Milan.