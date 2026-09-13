José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur plusieurs dossiers après la victoire contre le Rayo Vallecano, hier samedi, sur le score de 4-1, lors de la cinquième journée de Liga.

Mourinho a déclaré, en conférence de presse d'après-match : « Arda Güler joue énormément lorsqu'il est sur le terrain. Et je peux dire à 100 % que si Diomande n'avait pas débuté aujourd'hui, la première question aurait été : pourquoi Diomande ne joue-t-il pas ? Sur le banc, on ne voit que de la qualité. Les changements se feront d'un match à l'autre. Arda a un impact très positif sur le rendement de l'équipe. Lorsqu'il est entré, il a fait la différence dans la stabilité du jeu. »

À propos de la situation de Yan Diomande, l'entraîneur portugais a commenté : « Je suis un peu trop vieux pour ressentir la pression à cause de la situation d'un joueur. On dispose de différentes listes de joueurs, et parfois il faut prier pour qu'aucun joueur ne se blesse, tandis qu'à d'autres moments on a de nombreuses solutions. Il va s'améliorer progressivement. Il a peu de temps au plus haut niveau, et il a beaucoup à apprendre sur le plan tactique. Mais il possède un potentiel incroyable. »

Il a ajouté : « Diomande nous offre de nombreuses options dans les duels individuels, la passe et la frappe, et il peut aussi jouer à la place de Vinicius, ainsi que sur le côté droit, tout comme Arda peut jouer là ou à la place de Bellingham. Pour le moment, je veux l'aider à progresser. »

Il a poursuivi : « Vinicius est dans une meilleure forme que jamais sur le plan physique, mais il ne lui manque qu'un seul millimètre pour atteindre sa vitesse maximale. Sa capacité à répéter les efforts est énorme. C'est un processus qu'il assimile progressivement. Mentalement, il est très fort, et il connaît le Real Madrid mieux que quiconque. Il joue avec une grande responsabilité, celle de jouer pour le Real Madrid et la sélection brésilienne. Il est serein. Les buts viendront. »

Concernant la raison du dernier changement, avec l'entrée de Cucurella à la place de Vinicius, Mourinho a déclaré : « C'est simple. Je veux gagner, et je veux gagner avec le plus grand nombre de buts possible. Lorsqu'on mène 3-1, qu'il reste 5 minutes de jeu, et que le Rayo dispose d'un latéral très solide et capable de créer le danger... j'ai alors senti que le mieux était de fermer la porte. Pour moi, le moment de réaliser des gestes techniques et de marquer des buts était terminé. Ensuite, nous avons inscrit le quatrième but, et c'était encore mieux. »



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