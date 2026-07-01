Mourinho met un joueur sur le marché : Manchester City négocie avec le Real Madrid

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto, Manchester City négocie avec le Real Madrid pour recruter Eduardo Camavinga. José Mourinho aurait déjà donné son feu vert à la vente du milieu de terrain français.

Selon le journaliste, Mourinho ne serait pas entièrement convaincu par le milieu de terrain, arrivé en 2021 en provenance du Stade Rennais. Ces dernières années, Camavinga a pourtant remporté deux Ligues des champions et deux championnats d’Espagne. Il a toutefois connu une déception lorsque Didier Deschamps l’a écarté de la sélection française pour la Coupe du monde.

Selon Marca, le Real aurait même proposé le joueur à Manchester City, lequel suit avec attention ce milieu doté d’une puissance physique et d’une capacité de course remarquables. Les Merengues espèrent tirer une somme importante de cette vente.

Mourinho souhaite libérer de la place dans son effectif et espère donc pouvoir céder le jeune international. Le technicien, de retour sur le banc madrilène, vise par ailleurs l’arrivée d’un milieu et d’un défenseur, avec Alessandro Bastoni (Inter) en tête de liste.

Les Citizens viennent d’investir près de 140 millions d’euros pour recruter Elliot Anderson (Nottingham Forest), actuellement à la Coupe du monde avec l’Angleterre, tandis que Sandro Tonali, autre cible, devrait rejoindre Tottenham.

Enzo Maresca étudie par ailleurs la possibilité d’attirer Ayyoub Bouaddi à Manchester City, avec l’intention de le laisser en prêt à Lille OSC pour une saison supplémentaire. Le milieu de terrain se distingue actuellement avec le Maroc au Mondial.