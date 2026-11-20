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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a exposé sa vision de la place des joueurs au sein de son effectif, avant le retour au stade Santiago Bernabéu pour affronter le Celta Vigo en Liga.

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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a exposé sa vision de la place des joueurs au sein de son effectif, avant le retour au stade Santiago Bernabéu pour affronter le Celta Vigo en Liga.

Le journal Sport a relayé les principales déclarations de Mourinho lors de la conférence de presse d'avant-match : « Le Celta Vigo est bien meilleur que ne le laisse penser son total de points, et après une longue période loin du stade Santiago Bernabéu, ce sera un match très important pour nous. »

L'attention médiatique s'est de nouveau portée sur Vinicius Junior, qui a un statut de grande star, ce que reflète également son contrat, mais qui a perdu pour le moment sa place de titulaire au Real Madrid.

Son niveau médiocre en début de saison, qu'il a lui-même reconnu, ainsi que sa suspension de quatre matchs en Liga, ont permis à Yan Diomande de prendre le dessus sur lui, l'Ivoirien lui ayant ravi sa place.

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Interrogé sur l'aveu de Vinicius, qui a admis ne pas s'être bien préparé après la Coupe du monde, Mourinho a répondu : « L'été appartient au passé, nous sommes maintenant en hiver. Ce qui compte pour nous, c'est le moment présent. »

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Il a ajouté : « L'important, c'est la manière dont il se prépare pour cette période décisive. La Coupe du Roi approche aussi, puis viendra la Supercoupe, où nous espérons disputer deux matchs. Les rencontres vont s'enchaîner jusqu'en février. Nous espérons voir un bon Vinicius. »

Il a poursuivi : « Sera-t-il titulaire ou remplaçant ? Il y a deux semaines, on parlait de Vinicius comme du grand problème du Real et maintenant, après ses buts contre Singapour et le Japon, on parle d'autre chose. »

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Mourinho a insisté : « Mon avis sur Vinicius est le même que celui que j'ai exprimé il y a 4 ou 5 semaines. C'est un joueur exceptionnel, que nous aimons et dont nous avons besoin, mais ici, il n'y a de privilèges pour aucun joueur, et aucun joueur ne doit jouer d'office. Nous avons un groupe qui joue pour le Real. Le Real Madrid doit disposer d'un effectif solide, avec de nombreux bons joueurs. »

Il a également affirmé vouloir disposer d'un effectif étoffé : « Bientôt, j'aurai plus de 23 joueurs et je devrai en laisser certains en tribune. Je veux des joueurs qui m'offrent des options pour m'aider à réaliser une grande saison. Je veux plus de 11 joueurs de qualité. »

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Les blessures ont visiblement reculé au sein de l'équipe, et Mourinho s'est exprimé à ce sujet : « Les joueurs ont subi moins de blessures jusqu'à présent. L'essentiel tient à la manière dont les joueurs vivent leur métier et à leur façon de l'envisager. Ils profitent de tous les outils de travail susceptibles de les aider, et c'est à saluer. Atteindre une bonne condition physique dépend de multiples facteurs. »

Si la situation se maintient ainsi et que le Real Madrid conserve la majorité de ses joueurs en bonne santé, il sera plus facile pour le club merengue de continuer à enchaîner les victoires.