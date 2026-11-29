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José Mourinho a endossé la responsabilité de la première défaite de son équipe cette saison au Santiago-Bernabéu, après la chute du Real Madrid, battu 1-2 par le Deportivo Alavés lors de la 14e journée de Liga.

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Mourinho s'est exprimé, lors de la conférence de presse d'après-match, sur sa décision de remplacer Arda Güler et de laisser Vinicius sur le terrain, en expliquant : « Nous jouions contre une équipe qui avait massé de nombreux joueurs dans sa zone défensive. Quand elle récupérait le ballon, elle ne le conservait pas, car son objectif n'était pas la possession, mais d'envoyer des ballons directs vers ses attaquants et de miser sur les transitions offensives et les contre-attaques par ses joueurs de couloir. »

Il a ajouté : « Il nous manquait de la présence dans la surface, c'est pourquoi j'ai pensé qu'Espi pouvait être une solution face à une équipe qui nous a proposé un style différent de celui des autres équipes venues ici. Ils ont joué avec cinq défenseurs et trois joueurs devant, avec un bloc défensif complet. »

Mourinho a reconnu le manque de fraîcheur physique de ses joueurs : « Je suis d'accord. Kike avait mis en place son plan, et ce n'était pas une surprise pour nous. Nous nous sommes entraînés hier dans le but de nous habituer à jouer contre une équipe qui défendrait de la même manière que notre adversaire. »

Au sujet d'Arda Güler, qui a quitté le terrain sans serrer la main de personne après son remplacement, Mourinho a déclaré : « Je trouve cela tout à fait normal. Je comprends la réaction d'un joueur qui veut rester sur le terrain mais se retrouve remplacé. Pour moi, c'est un comportement normal. »

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Il a poursuivi : « Si vous voulez écrire une histoire, vous en avez une très simple pour demain : la défaite du Real Madrid. Inutile de chercher d'autres histoires que celle-ci : le Real Madrid a perdu. »

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L'entraîneur est également revenu sur ses interventions tactiques pour changer le cours des matchs : « Je suis ici pour essayer d'aider les joueurs et de les soutenir. Parfois j'y parviens, parfois non, mais c'est ainsi. »

Il a précisé : « J'ai vraiment essayé d'expliquer tout ce que je pouvais pour l'instant, car je n'ai pas revu le match, je ne l'ai pas suffisamment analysé et nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en faire une analyse complète. J'ai besoin de chercher des réponses. »

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Avant d'enchaîner : « Il y a une réponse évidente pour moi : nous avons manqué de fraîcheur physique. Nous avons joué contre une équipe qui s'était préparée uniquement pour défendre et partir en contre-attaque, mais j'ai besoin d'autres réponses, et cela demande un peu de temps. »

Mourinho a aussi réagi aux sifflets du public à l'encontre de Vinicius, et à la question de savoir s'ils visaient le joueur ou sa décision de le maintenir sur le terrain : « Mon impression, c'est que lorsque le Real Madrid perd, cela devient l'histoire principale. Vous avez de quoi parler au moins jusqu'à mercredi : le Real Madrid a perdu, l'équipe a fait un mauvais match et l'entraîneur s'est trompé dans ses changements. »

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Il a continué : « Vous n'avez pas besoin d'inventer des histoires sur Güler qui part sans serrer la main de personne, ou sur les sifflets du public contre Vini. D'habitude, vous cherchez ce genre d'histoires quand tout va bien, pour ajouter un peu de piment. »

Et de conclure : « Nous avons perdu, c'est une situation très difficile pour nous, et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à critiquer et à commenter. On ne peut pas dire qu'un joueur a été meilleur que ses coéquipiers, et il est clair que le responsable, c'est l'entraîneur. Il n'y a pas d'autre histoire qui mérite qu'on en parle. »