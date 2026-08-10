José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a reconnu qu'il ne passait pas beaucoup de temps avec sa famille, mais il a assuré que sa femme et ses enfants profitaient davantage de la vie lorsqu'il n'était pas avec eux.

Le technicien portugais est lié à sa femme et amour de jeunesse Matilde « Tami » Faria depuis plus de 35 ans, et ils ont deux enfants, Matilde, 30 ans, et José Mário Junior, 26 ans.

Mais la famille de Mourinho l'a rarement accompagné à travers l'Europe durant ses passages sur les bancs de Benfica, Porto, Chelsea, Manchester United, la Roma, l'Inter Milan et le Real Madrid, sur une période de 25 ans.

Il a également vécu seul à l'hôtel Lowry de Manchester pendant la majeure partie de son séjour là-bas, et pendant la plupart des années où ses enfants grandissaient, ces derniers vivaient dans la maison familiale de l'ouest de Londres, tandis que Mourinho voyageait.

Mourinho, âgé de 63 ans, a déclaré dans un nouveau documentaire diffusé sur la plateforme Netflix : « Parfois, on ressent que je devrais être là, mais je n'y suis pas. Mais je ne veux pas que vous pensiez que la famille compte moins pour moi. Elle occupe une place qui ne peut même pas se comparer au football. »

Il a ajouté : « Mais pour dire la vérité, je sais qu'ils profitent bien plus de la vie sans moi. C'est réel. C'est vrai. S'ils vont au restaurant avec moi, c'est différent que d'y aller sans moi. »

José Mourinho attribue souvent à Tami le mérite de son succès en tant qu'entraîneur.

Mourinho a déclaré, tandis que leurs photos apparaissaient à l'écran : « J'essaie de les protéger autant que je le peux, mais j'échoue bien sûr souvent. Ce n'est pas facile. »

Et de poursuivre : « Tami est une mère formidable, et ils comprennent que ce que je suis dans le football est ma façon de vivre. Ils doivent le comprendre. Vous me poussez à parler de moi-même, ce que je ne veux pas.

Il a enchaîné : « Je pense qu'il faut laisser son bonheur, son malheur et ses problèmes à la porte du terrain d'entraînement. C'est peut-être une manière dépassée de voir les choses, mais c'est moi, et au bout du compte je ne veux pas changer. Il est trop tard. »

Mourinho se sent bien plus à l'aise lorsqu'il évoque sa carrière et son travail d'entraîneur avec des clubs comme l'Inter Milan, Chelsea et le Real Madrid, où il a connu un grand succès. Il est désormais de retour au Real Madrid pour un second passage en tant qu'entraîneur.

Dans la série documentaire, Mourinho apparaît en train de plaisanter en se disant « calme », alors qu'il marche au bord de la mer, tenant deux téléphones portables pour passer des appels et envoyer des messages à son équipe au sujet des matchs et des transferts.

Mourinho a expliqué, après son retour au Real Madrid, que le football était sa vie, déclarant : « Le football est un travail qui m'absorbe. C'est comme ça que je suis. Pas de jardinage, pas de cuisine, pas de ménage, pas de golf, pas de sport de raquette, rien. »

Mourinho ne rechigne pas non plus à jouer le rôle du méchant dans le football, et n'évite pas la polémique, affirmant qu'il ne ressent aucun regret d'avoir critiqué l'arbitre Anders Frisk, qui a par la suite reçu des menaces de mort et pris sa retraite de l'arbitrage après un match controversé en Ligue des champions en 2005 entre Chelsea et Barcelone.

Mourinho a commenté cela : « Les gens disent que j'ai trop parlé après ce match, mais je referais exactement la même chose. C'est ma façon d'être. Je ne suis donc pas gentil. Je ne suis pas gentil. Les choses sont ainsi. »

Interrogé sur ce qu'il ressentait en reconnaissant qu'il n'était pas quelqu'un de gentil, il a ajouté : « Je le fais par fierté, et tu penses que tu aides ton équipe à obtenir des résultats. »