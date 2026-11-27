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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, refuse de céder trop tôt à l'idée que son équipe soit favorite pour remporter la Ligue des champions, malgré le départ parfait des Merengues dans la phase de ligue. Le technicien prévient que la course au titre européen est encore longue et que les petits détails peuvent faire basculer les grandes affiches.

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Le Real Madrid occupe la tête de la phase de ligue de la Ligue des champions après avoir réalisé un sans-faute lors de ses cinq premiers matchs. Il est la seule équipe à totaliser 15 points et s'est mathématiquement assuré au minimum une place en barrages, à trois journées de la fin de cette phase.

Interrogé sur le statut de favori de son équipe pour la Ligue des champions lors de sa conférence de presse de ce vendredi, à la veille du déplacement face au Deportivo Alavés samedi pour la 14e journée de Liga, Mourinho a déclaré : « Je veux battre Alavés. J'aime beaucoup Quique (Sánchez Flores, l'entraîneur d'Alavés), j'ai une grande estime pour lui. Quant à la Ligue des champions, il est encore beaucoup trop tôt, et nous ne savons pas dans quel état nous arriverons tous aux matchs à élimination directe. »

Le technicien portugais a ajouté, selon des propos rapportés par le quotidien espagnol « AS » : « Je ne veux pas disputer les barrages, nous avons énormément de matchs… Ensuite, il y a la Supercoupe, a priori deux matchs, et aussi la Coupe du Roi. Nous sommes proches, il nous faut trois ou quatre points. »

Mourinho a ensuite mis en garde contre la difficulté du parcours européen : « La Ligue des champions se joue sur des détails. Regardez le Bayern Munich, qui a perdu Harry Kane, regardez le Paris Saint-Germain… On peut arriver aux matchs décisifs privé de joueurs importants. »

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Il s'en est ensuite pris aux prévisions des modèles d'intelligence artificielle sur les chances des équipes dans la compétition : « Certains disent que nous sommes favoris, et puis il y a le supercalculateur de l'intelligence artificielle… C'est du vent. »

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Le Paris Saint-Germain a connu son premier faux pas lors de la cinquième journée en se faisant piéger par la Roma (match nul), tandis que le Bayern Munich s'est incliné face à Lille, à la surprise générale.

Trois jours valent mieux que deux

À propos du match contre Alavés, Mourinho a insisté sur l'importance de la récupération : « Deux jours entre les matchs, c'est court, trois jours, c'est bien. Nous n'aurons aucun problème pour récupérer les joueurs qui ont disputé le dernier match. »

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L'entraîneur du Real Madrid a salué le travail de son homologue d'Alavés : « J'aime beaucoup le travail que fait Quique avec Alavés. L'an dernier, il a fait un travail important, et cette année aussi, avec une identité très claire. Un nouveau match difficile nous attend. Notre objectif est de gagner, et en Ligue des champions, nous avons déjà atteint 15 points. Nous devons jouer et essayer de prendre les trois points. »

Huijsen a gagné en maturité

Mourinho s'est longuement exprimé sur son défenseur Dean Huijsen, soulignant que la progression défensive du joueur se répercute aussi sur le rendement offensif de l'équipe.

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« Bien défendre, c'est aider l'équipe à devenir meilleure offensivement. Quand on se sent en sécurité derrière, on presse davantage vers l'avant et nos défenseurs gagnent leurs duels… C'est un travail défensif, mais il a aussi des effets sur le travail offensif », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « À Rome, c'était un gamin qui avait encore du chemin à parcourir, mais l'Angleterre et son exigence l'ont aidé à progresser dans beaucoup de domaines. Mon regard extérieur, en suivant un gamin que j'aime beaucoup, c'est que la saison dernière n'a pas été bonne pour lui. Mais il me connaît, et cela m'a aidé à accélérer sa progression. »

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Il a poursuivi : « C'est un gamin par l'âge, mais il est beaucoup plus mûr. Rüdiger est un coéquipier important pour lui, il l'était la saison dernière et il l'est encore cette saison, tout comme Konaté. Il progresse énormément, il a bien géré la déception de ne pas aller à la Coupe du monde et il l'a interprétée de manière positive. »

Avant de conclure en riant : « Mais ne lui faisons pas trop de compliments, parce que ça lui fait du tort ensuite. Je suis son entraîneur et j'essaie de ne pas être trop gentil avec lui. »

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Mourinho refuse de comparer Bellingham et Zidane

Mourinho a refusé toute comparaison entre Jude Bellingham et Zinédine Zidane : « Je n'aime pas comparer des joueurs de générations différentes. Zidane a été l'un des meilleurs joueurs de sa génération, et Bellingham est déjà devenu l'un des meilleurs joueurs de la sienne. »

Vinícius n'est pas en concurrence avec Diomande

Sur la situation de Vinícius Júnior et le débat récurrent autour de sa place dans le onze, Mourinho a déclaré : « J'ai du mal à répondre à certaines questions. Si l'on cherche le onze idéal, pour moi, il n'existe pas. »

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Il a précisé : « La semaine dernière, Vinícius devait partir, ensuite on a dit qu'il ne pouvait pas jouer avec Diomande, maintenant il ne doit plus partir, maintenant ils doivent jouer ensemble, maintenant c'est Arda qui est de trop, puis les fans d'Arda disent qu'il doit jouer… Les choses ne fonctionnent pas comme ça. »

Il a ajouté : « Vinícius a progressé, et c'est normal. Le plus difficile, c'est que l'équipe t'aime, peu importe ta façon de jouer. Et c'est la base sur laquelle Vini s'est appuyé quand il était attaqué par vous et par les supporters. Ce sont ses coéquipiers qui ont construit sa structure, et il aime beaucoup ses coéquipiers et le Real Madrid. Il veut aider, et il a déjà atteint le niveau où il peut aider. S'il joue maintenant, c'est une autre histoire. »

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Mourinho a insisté sur le fait que Vinícius et Diomande ne sont pas en concurrence directe : « Ce ne sont pas des rivaux, nous sommes tous du même côté et nous avons le même objectif. Cela nous a demandé beaucoup de travail pour en arriver là. S'ils marquent, c'est un but pour le Real Madrid, et dans le vestiaire, personne ne se soucie de savoir qui a marqué. »

L'objectif collectif l'emportera sur les désaccords

À propos de l'état du vestiaire du Real Madrid, Mourinho a affirmé : « On trouvera toujours quelques visages mécontents, mais jusqu'ici, je n'ai eu aucun problème avec le vestiaire. Nous sommes ensemble depuis cinq mois, et je n'ai eu aucun problème. »

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Il a ajouté : « Un problème peut survenir, mais si c'est le cas, le vestiaire lui-même l'absorbera. Je ne pense même pas qu'il arrivera jusqu'à moi. Je vois que tous les joueurs ont un objectif commun. L'objectif collectif l'emportera sur tous les visages mécontents. »